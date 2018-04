4ª Fiesta de la Vendimia de Quilpué tuvo una exitosa jornada

La actividad contó la presencia de viñas orgánicas, gastronomía y artesanía local, sumado a la elección de la reina y la presentación del destacado cantautor nacional Tito Fernández.

Productores vitivinícolas de la Provincia de Marga-Marga dieron vida a la 4ª Fiesta de la Vendimia 2018, evento organizado por la Municipalidad de Quilpué en conjunto a la Cooperativa del Valle Marga Marga.

El evento desarrollado en la Plaza Municipal Eugenio Rengifo contó con la participación de 11 viñas orgánicas de producción de vinos propios, además de stands gastronómicos y la presencia de espacios de artesanía local, generando una atractiva oferta para cada uno de los asistentes que se dieron cita en esta fiesta cultural.

“Esta Vendimia cada vez se ha ido consolidando en lo que respecta a las tradiciones. Nosotros hemos hecho mucho énfasis es que esta Vendimia tiene una característica patrimonial, que es recuperar la historia que tuvo la ciudad de Quilpué y El Belloto, con lo que eran las Vendimias. Es por eso que la gente ha concurrido a esta actividad, por lo mismo esperamos el próximo año que ya no sea solo un día; queremos hacerlo dos días, donde la familia no solamente de Quilpué y El Belloto, sino de la Región de Valparaíso pueda compartir esta tradición”, expresó el alcalde Mauricio Viñambres.

En la ocasión, los asistieron se deleitaron con las exquisitas cepas del Valle, entre ellas: Uva País, Muscat de Frontignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Chicha y Licores del Valle, además de una muestra de la gastronomía y artesanía típica de la zona. Se sumó también la presentación de diversos números artísticos, entre otras actividades.

“Feliz por la recepción que la gente tuvo a esta invitación y estamos compartiendo no solo lo que hacemos, sino que también estamos compartiendo como la antigua gente hacía, en familia. Hay niños, adultos, abuelitos disfrutando de los vinos, de la gastronomía, mirando la artesanía, algo que se ha logrado porque hay un trabajo en conjunto, y eso es fundamental en estas actividades. El vino no solamente viene a degustarse, sino que viene a convocar a la cultura y al patrimonio”, mencionó Carolina Alvarado, miembro de la Cooperativa Vitivinícola del Valle Marga Marga.

Por su parte, Macarena Trujillo, asistente de la 4ª Fiesta de la Vendimia de Quilpué, señaló que “me ha gustado muchísimo, la verdad es que no la conocía de antes y me comentaron unos amigos para que viniera. Me han sorprendido las actividades que hay, como el ambiente familiar también, hay rica comida y harta gente. Encuentro genial que las cooperativas tengan un papel importante aquí, y creo que esta es una súper buena forma de pasarlo bien en la tarde y obviamente para venir con la familia”.

Elección Reina

Uno de las actividades que sin duda marcó esta nueva versión de la Fiesta de la Vendimia, fue la presentación de las candidatas a reina, quienes competieron por el cetro haciendo gala no sólo de su gracia y belleza, sino que también de sus habilidades en el tradicional “pisado de uva”, proceso clave para la elaboración del vino.

Tras una ardua competencia la ganadora de la competencia fue Paulina Fuentes, representante de la Viña Herrera Alvarado, quien junto con agradecer la oportunidad de ser parte de esta cuarta versión de la Vendimia, se mostró muy feliz por coronarse como la flamante reina del certamen.

“Estoy demasiado feliz, ya que como había perdido dos veces antes, dije que iba a ir a pasarlo bien como siempre, y si ganaba bien, y si no, bien también. Esta fiesta es una oportunidad preciosa para toda la gente que trabaja acá en Quilpué, ya que es un comercio muy orgánico, muy natural y encuentro muy lindo que se da una instancia para que puedan compartirlo con el resto de la comunidad”, expresó la nueva reina de la Fiesta de la Vendimia

Finalmente, el evento culminó con la presentación del destacado cantautor nacional Tito Fernández, más conocido como “El Temucano”; quien junto con destacar la realización de este tipo de actividades, agradeció el cariño entregado por el público que asistió a esta cuarta versión de la Fiesta de la Vendimia.

“Yo me siento muy contento de cerrar este espectáculo, sobretodo porque son viñas chicas donde el vino es vino de verdad, algo que hay que destacar de todas maneras. He venido muchas veces a Quilpué, ya que ustedes son de la V Región, zona que tiene la gente más participativa de todas las cosas, entonces uno ya está acostumbrado, es muy bonito venir para acá”, expuso El Temucano.