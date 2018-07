Alcalde Mauricio Viñambres critica actual servicio de microbuses y responsabiliza a Seremi de Transportes

Una fuerte crítica hizo el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, al actual sistema de locomoción colectiva del Gran Valparaíso, especialmente el servicio concesionado de microbuses que desde el 2010 no presenta modificaciones, a la espera de una nueva licitación. “Ni el gobierno pasado ni el actual ha mostrado interés por mejorar este medio de transporte público, aunque es más bien privado porque lo manejan las empresas y no el Estado ni los municipio”, aseveró el edil.

Agregó que esta situación le preocupa sobremanera debido a que observa diariamente que los vecinos de la comuna tienen serios problemas para desplazarse hasta consultorios y establecimientos educacionales por la falta de buses con destino local.

“En el último tiempo hemos recibido una serie de reclamos de parte de la comunidad de Quilpué y El Belloto por el servicio de locomoción colectiva, en especial de vecinos del sector norte de la ciudad, como El Sol, Valencia y Los Pinos. Mi preocupación recae en que se suponía que a partir del 2010 se haría una nueva licitación de la concesión de la intercomunal, sin embargo a la fecha eso no ha ocurrido. Es suma, son ocho años así y ninguna autoridad ha tomado las medidas correspondientes”, manifestó Viñambres.

En ese sentido el alcalde emplazó a la autoridad de la Secretaría Regional Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a crear una mesa técnica permanente donde se junten los municipios del Área Metropolitana de Valparaíso, el Gobierno y los empresarios microbuseros y de taxis-colectivos, a evaluar cuáles son las necesidades reales de la población que necesita movilizarse. “Para mí es necesaria esta retroalimentación, más cuando lo ideal sería que las municipalidades dispusieran de sus propios recursos para ofrecer un buen servicio de locomoción a la gente, pero en la práctica y en lo legal esa alternativa en Chile no existe”.

“La Seremi de Transportes debe entender que hoy la mayoría de las personas no tiene transporte propio y utiliza el público… Bueno, entrecomillas público porque es privado”, reiteró.

HORARIOS DIFERENCIADOS

En ese sentido afirmó que “las licitaciones deberían considerar la cantidad de buses que transporta a la gente en las horas puntas, tener horarios diferenciados y no un servicio lineal, común. Acá solo se piensa en los buses que circulan por las vías troncales, pero las comunas son más complejas, pues tienen calles, pasajes, rutas de acercamiento a consultorios, hospitales, centros deportivos, establecimientos educacionales, etcétera”.

“Entonces –prosiguió Viñambres– los transportistas generalmente aluden a que después de la 10 de la mañana no hay público, por lo tanto yo creo que las licitaciones deben contemplar esos horarios. Sin embargo, yo observo lentitud de parte de la autoridad de Transportes. Los vecinos necesitan soluciones y estas todavía no están; no hay ninguna señal de parte de la Seremi de Transportes sobre este tema”.

Por eso el alcalde de Quilpué cree que los municipios deben sentarse a una mesa para evaluar la actual situación del transporte local, no del intercomunal. “Es un tema que nos afecta a todos los alcaldes del Área Metropolitana de Valparaíso, porque nuestra función es buscar soluciones a la comunidad, entonces nos encontramos con este servicio de locomoción colectiva mayor que funciona desconociendo los tiempos de la gente”.

“Es necesario también establecer una mesa de trabajo, que nosotros hemos llamado Área Metropolitana de Transportes, mediante la cual podamos tener la opinión en estas materias, no quedar fuera de la discusión regional, porque los vecinos después les reclaman a los alcaldes. Pero yo quiero ser claro en esto: nosotros, los alcaldes del Gran Valparaíso, no somos responsables de este sistema de transporte. La responsabilidad la tiene, cien por ciento, la Seremi de Transportes, que no ha tomado las medidas para mejorar”, finalizó.