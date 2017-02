Bárbara Rebolledo se integra a Mega para conducir “Vestido de Novia”

El primer paso de la alianza entre Discovery y Mega será estrenado pronto, y se trata de una reversión chilena del exitoso programa de Discovery “Say yes to the dress”, bajo el título de “Vestido de novia”.

Para el rol de conductora el canal reclutó en sus filas a la periodista Bárbara Rebolledo, quien se hará cargo tanto de la continuidad del programa como de acompañar a las novias en cada caso y ayudarlas a encontrar el vestido de sus sueños.

“Estoy feliz porque voy a trabajar en un área que me encanta, en un área donde la mayoría de la gente no me ha visto. El programa tiene que ver con las emociones, con el amor, con el sueño, con la celebración”, dice Bárbara sobre su llegada a Mega.

“Vestido de novia” reversionará el programa de Discovery combinando en cada capítulo las historias originales con casos chilenos especialmente grabados para la ocasión. En cada caso, a través de un fino y cuidado tratamiento audiovisual, una novia tendrá tres alternativas para encontrar el vestido de sus sueños con la asesoría de un experto y la complicidad de la conductora, pero también deberá convencer a sus difíciles acompañantes, que pueden incluir a amigos, familiares de ella o de su novio. Finalmente, elegirá el modelo de sus sueños. ¿Lo logrará?

En su función de consejera, amiga y cómplice de las novias, Bárbara será acompañada por el estilista español Óscar Mansilla, quien tendrá la misión de interpretar el sueño de las novias, ajustarse al presupuesto y combinarlo con las opiniones de los acompañantes.

El programa se estrenará durante el primer semestre a través de las pantallas de Mega, enmarcado en el espacio cultural de los fines de semana “Historias que nos reúnen”.