Canal histórico municipal del Festival de Viña del Mar ya tiene más de 250 millones de visitas

Por Oficina de Prensa, Viña del Mar.

Más de 250 millones de visitas ha recibido en sus 3 años y medio de vida el Canal Histórico del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en YouTube (http://www.youtube.com/user/festivaldevinachile), proyecto que forma parte del rediseño de la estrategia digital del municipio llevada adelante a partir del año 2011, que incluye el uso activo de redes sociales y plataformas digitales.

El Canal Histórico del Festival acumula a la fecha más de 6.575 vídeos con los más grandes artistas que han pasado por el escenario de la Quinta Vergara, desde el año 1973 al 2015, contenido audiovisual facilitado por el Archivo Histórico Patrimonial del Municipio.

“Este canal ha permitido transformarse en una excelente ventana de difusión y puesta en valor de nuestro Festival Internacional de Viña del Mar, a través de la publicación del material audiovisual de las distintas versiones de este certamen y que demuestra el gran valor artístico e histórico que tiene y que nos prestigia a nivel mundial”, manifestó la alcaldesa Virginia Reginato.

El crecimiento de esta plataforma ha sido sostenido desde su lanzamiento en julio de 2012. Es así que, el promedio mensual de visitas el año 2012 fue de 1,6 millones; el 2013, de 3,8 millones; el 2014 casi 7 millones y este año alcanza un promedio de 10, 6 millones de visitas mensuales.

También, de acuerdo a YouTube Analytics, el Canal tiene casi 300.000 suscriptores, los que en los últimos siete meses se ha incrementado a razón de 13 mil mensuales y contiene más de 104 mil comentarios de los usuarios.

TOP TEN

En los Top Ten de los videos más vistos están: 1° Romeo Santos, presentación 2015 con 7,5 millones de visitas; 2° Juan Gabriel y su tema Abrázame muy fuerte del 2012 (3,796 millones); 3° Bryan Adams, Have you ever really loved a woman, 2007 (3,790 millones); 4° Marco Antonio Solís, Mi eterno amor secreto, 2005 (3,784 millones); 5° Romeo Santos, Debate de 4, 2013 (2,546 millones); 6° Don Omar, Vuelve, 2007 (2,453 millones); 7° 31 Minutos, 2013 (1,990 millones); 8° Bryan Adams, Everything I do I do it for you, 2007 (1,916 millones); 9° Ricardo Arjona, 2015 (1,658); 10° Marco Antonio Solís, Tu cárcel 2015 (1,536 millones).

Del total de visitas, cerca de 50 millones (20%) provienen de México; 44 millones (18%) de Chile; 24,2 millones de USA (10%), donde el 60% de este total proviene de California, Texas, Nueva York yFlorida; Perú, 20 millones (8%); Argentina, 19,6 millones (7,9%); Colombia, 17,5 millones (7%); Ecuador, 12 millones (4,8%); España, 10,3 millones (4,2); Venezuela, 8,3 millones (3,4%) y 5 millones (2%) desde Brasil.

Esta plataforma digital municipal, es parte del convenio de cooperación, establecido por el municipio en octubre del 2011 con el gigante de las comunicaciones en Internet, Google, que además incorpora los canales “Ciudad Viña del Mar, Chile”, “Viña, Ciudad del Deporte” y el “Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, FIC Viña”.

El Canal no sólo difunde la historia musical del Festival de Viña del Mar, sino que además, cuenta con videos con presentaciones desde los lugares más turísticos de Viña del Mar como playas, palacios, zonas de patrimonio y principales avenidas con la interacción de turistas y viñamarinos.