Capítulo de “El cuerpo no miente” enseñó acerca de lenguaje corporal y cómo puede ocultar segundas intensiones

El lenguaje no verbal es un elemento clave en la comunicación, si le ponemos atención podríamos descubrir muchas cosas acerca de nuestro interlocutor, es por eso que en el último capítulo de “El cuerpo no miente”, de Canal 13, la PDI junto a Leo Castillo enseñaron a los espectadores de una forma didáctica acerca del lenguaje no verbal y el cómo darse cuenta cuando alguien puede ocultar una segunda intención, para enfocarse a señales corporales no verbales que solemos obviar.

“El cuerpo no miente” alcanzó varios peak de 14 puntos. Entre las 23:45 y las 0:55 horas, el estelar logró 11.2 puntos de promedio en una franja en que TVN tuvo 3.3, Mega 14.6 y CHV 9.8 unidades.