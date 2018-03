[Carta Abierta] Día Mundial del agua: ¿Cómo resolver la escasez de este recurso?

La escasez de agua es un tema recurrente no sólo entre especialistas en la materia. También lo es para el ciudadano común que ve cómo este recurso que es un derecho, en pleno siglo XXI, no es accesible ni suficiente para todos, aun cuando esto tiene en casi todos los casos una solución concreta.

Tomemos como ejemplo lo que ocurría en caletas como Sierra y El Sauce ubicadas en la Región de Coquimbo donde hasta junio de 2017 sus habitantes dependían del paso de un camión aljibe cada quince días para abastecerse de agua.

Esta precaria situación fue solucionada mediante la instalación de sistemas de osmosis inversa para desalinizar y potabilizar el agua de mar. De esta forma, ambas caletas pasaron de tener en promedio 33 litros diarios de agua por familia con el paso del aljibe, a contar con 90 litros diarios por persona, mejorando su calidad de vida, calidad del agua que consumen, e incluso optimizando su economía al poder ampliar su capacidad productiva a niveles que sin agua no era posible.

En otros lugares, como por ejemplo en las islas, incluso en el extremo sur, la típica y poco sustentable solución empleada para mejorar los escenarios de escasez de agua dulce, es perforar pozos cada vez más profundos, lo que muchas veces no da resultado, puesto que las napas se han infiltrado con agua de mayor salinidad. Con la experiencia en caletas como Sierra, El Sauce, Quintay y otros siete proyectos que se implementarán este 2018 en el norte y sur de Chile, queda demostrado que es perfectamente posible abordar estos problemas con soluciones de largo plazo, que son a la vez más económicas y sustentables y no con “parches” que resolverán la situación de forma momentánea, pero que son en definitiva un despilfarro de recursos y no cambian realmente la calidad de vida de las personas, como sí lo hacen estos proyectos.

Para extender la implementación de soluciones definitivas, como la desalinización a pequeña escala o tratamientos con tecnologías que permiten potabilizar prácticamente agua de cualquier calidad, la normativa y las políticas públicas deberían diseñarse en pro de éstas e ir erradicando las medidas de emergencia, que se transforman en algunos casos en permanentes.

Ivo Radic, Gerente General de VIGAflow