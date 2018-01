Carta Abierta: Re-uso de aguas, un desafío industrial y legislativo

Ante la escases de agua producto del aumento del consumo a nivel global y del consecuente empeoramiento de su calidad, existe consenso instalado a nivel de especialistas de que hay dos nuevas fuentes de agua que pueden resolver el problema de la escases: la desalinización de agua de mar y el re-uso de agua.

Más del 80% de las aguas residuales del mundo, se libera directamente al medio ambiente sin tratamiento previo, con efectos devastadores para la salud humana y el medio ambiente. A medida que la demanda de agua crece para satisfacer los patrones de consumo de las poblaciones en aumento, también lo hace la cantidad de aguas residuales que generamos.

Centrándonos en el re-uso del agua, no existen prácticamente barreras tecnológicas para conseguir re-usarla. Lo que sí existe, son barreras regulatorias, que son más altas o confusas, mientras menos desarrollado sea el país en donde nos encontremos. En el caso de Chile, existen vacíos legales y también conflictos de interés entre las decenas de entidades relacionadas a la gestión del agua, lo que dificulta la definición y formalización de buenas prácticas para el re-uso de ésta.

Respecto a la conveniencia económica de re-usar, dependerá del costo del agua. En Chile con un precio bajo, este no es el principal driver para decidir re-usar, como sí lo son las políticas de compañía que regulan su huella de agua, restricciones ambientales como no poder descargar un RIL, sequía o stress hídrico, conflicto con comunidades o simplemente porque un proceso productivo no contará con la suficiente cantidad de agua para garantizar su operación.

El gran desafío de usar eficientemente el agua no sólo es para las industrias, sino que también para los legisladores y organismos públicos que incentiven y faciliten la concreción de estas soluciones.

Ivo Radic, Gerente General de VIGAflow.