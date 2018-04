Diputado Jaime Bellolio por designación de Pablo Piñera como embajador: “Si yo fuera presidente, no lo nombraría”

El diputado Jaime Bellolio ahondó en los dichos de su par, Ignacio Urrutia, quien afirmó que las víctimas de la dictadura son “terroristas con aguinaldo”. Además, planteó su visión en torno a los Derechos Humanos, el Frente Amplio y el financiamiento de la Educación Superior, entre otros aspectos.

En entrevista con el programa “Estado Nacional” de TVN, el parlamentario UDI señaló respecto a los dichos de su compañero de tienda que “no soy el vocero de mi partido. Hay que ser súper cuidadoso. El problema no es Urrutia, es lo que dijo. Nunca se puede justificar ni minimizar las violaciones a los Derechos Humanos y la UDI debe ser bien clarita en eso”.

Sumado a ello, manifestó en torno a las declaraciones del diputado que “no creo que sea solo la forma; en este caso, despreciar a las víctimas de Derechos Humanos refleja un fondo de degradar a las víctimas y no es aceptable. Soy partidario que la UDI tenga un comité de ética, estos casos tienen que ser llevados a comisión de ética. La UDI tiene problemas de identidad, estilo y lo que tiene que presentar a la comunidad (…), el valor de la UDI tiene que ser popular”.

Además, manifestó que “no me metí en política para ser monedita de oro y para caer bien o mal a un grupo. Para mí es de coherencia máxima decir que los Derechos Humanos son parte de la dignidad humana, la condición humana implica esos derechos humanos, no creo que el Estado los entregue, sino que los reconoce. Si la UDI va a defender la dignidad humana siempre, jamas podemos minimizar la violación de Derechos Humanos. Para mí es básico, es el punto de partida para un partido de inspiración cristiana que cree en la libertad y la sociedad. Me metí a una UDI que es muy distinta a la de hoy día, sin duda”.

Por otra parte, se refirió al Frente Amplio, afirmando que el partido “está en su peor momento en materia de Derechos Humanos (…) hay asesinos confesos que están en el Congreso, pero más allá de eso, creo que es legítimo que este estándar sea igual que todos, nadie puede avalar ni minimizar las violaciones de Derechos Humanos. A una parte del FA que le gusta Corea del Norte, adentro del congreso hay quienes justifican la violencia actual”.

Respecto a las declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien señaló que sus hijos “son unos campeones” por el uso del preservativo y las disculpas emitidas por él durante esta jornada, el gremialista indicó que “obvio que es un problema porque este es un Gobierno que quiere preocuparse de la calidad. No creo que sea un problema que diga lo que piensa, lo que ocurre es que a veces Varela va más allá de lo que tiene que decir. Con los condones no había para qué, está bien que pida disculpas”.

Consultado sobre la designación de Pablo Piñera, hermano del Presidente Sebastián Piñera, como embajador de Argentina, manifestó que “nadie va a poner en duda los méritos de Pablo Piñera para ser embajador, eso es completamente distinto al nepotismo. Dicho eso, si yo fuera presidente, no lo nombraría embajador, no haría eso. Si quisiera nombrar a alguien como Pablo Piñera designaría un concurso público especial. El Gobierno es para los mejores, no para los que tienen nombres y apellidos, ahora si es así, que sea por competencias”.

