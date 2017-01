Estos son los 26 participantes de “Doble Tentación”, el nuevo reality de Mega

A pocos días de su estreno, este es el listado definitivo de los participantes del nuevo reality de Mega, “Doble Tentación”.

A los participantes ya anunciados se suman las parejas de Ignacio Lastra y Silvina Varas y de Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte, además de varios solteros, como Melina Figueroa, Pascual Fernández, Michael Murtagh, Dominique Lattimore, Sebastián Ramírez, Ingrid Hansen Vik, Romina Malaspina, Bruno Galassi y Abraham García, para hacer un total de 26 participantes confirmados.

Conducido por Karla Constant y Karol Lucero, “Doble Tentación” es el tercer reality de la saga iniciada por “Amor a prueba” y “Volverías con tu ex”, y tendrá encerradas a parejas que se expondrán a dos tentaciones encarnadas por espectaculares solteros, y en algunos casos también por el ex de alguno de ellos.

Quieres conocer a todos los participantes?

Te los presentamos a continuación:

PAREJAS:

Leo Méndez y Marcela Duque

La historia de amor de Leo y Marcela comenzó en Estocolmo, Suecia. Fue un flechazo fulminante, y a los 17 años, se conocieron, se enamoraron y vivieron un intenso romance. Sin embargo, la carrera de Méndez despegó y se separaron. El músico se vino a Chile y Marcela se quedó en Europa. Pasaron varios años y distintas relaciones amorosas, pero su pololeo siempre quedó en el recuerdo hasta que el destino los volvió a reunir, esta vez para siempre. La rebeldía del cantante no fue un impedimento para que Marcela diera el sí y formaran una familia. Leopoldo y Marcela ingresan a “Doble Tentación” viviendo un excelente momento como matrimonio. Sin embargo, los fantasmas de las ex y los celos de ambos siempre están presentes. ¿Los Méndez pasarán esta prueba, la más difícil de sus vidas?

Angie Jibaja y Felipe Lasso

La actriz, cantante y modelo peruana irrumpió en Chile en la película el “Rey de los Huevones” de Boris Quercia. 10 años después sigue acaparando miradas por su participación en teleseries y por su osada presentación en la última vedetón. Tras esa imagen de chica rebelde y desenfrenada, se esconde una mujer que vive el amor con intensidad, cuya vida ha estado marcada por rupturas amorosas y por infidelidades de todos sus novios. Sin embargo, la vida de Angie dio un giro en 180 grados hace cuatro años cuando conoció a Felipe Lasso, un garzón colombiano que la atendió en un restaurante. Él, 10 años menor, rápidamente le robó el corazón, y entre frases bonitas, apasionadas y románticas noches y la preocupación constantes por los hijos de Angie logró enamorarla. “Yo lo amo. Él es el hombre de mi vida”, confiesa la actriz. ¿Cómo vivirán la doble tentación?

Oriana Marzoli y Luis Mateucci



La chica terrible venezolana y el galán argentino son una de las parejas más explosivas de la historia de los realities. En “Volverías con tu ex” se conocieron y, rápidamente, iniciaron un romance que fue una verdadera montaña rusa. Celos, discusiones y desencuentros marcaron esta relación que, pese a todo, los consagró como los ganadores. Hoy, las cosas para el argentino y la española son distintas. La distancia marcó un antes y un después en el pololeo y la teleserie siguió tras las cámaras. Ambos continúan enamorados, pero los celos y la intensidad de Oriana lo vuelve todo casi imposible. ¿Qué pasará cuando se reencuentren, pero esta vez rodeados de tentaciones? ¿Luis volverá a los brazos de Oriana? ¿La española sacará las garras y defenderá a Luis con uñas y dientes? ¿O también caerá en la tentación?

José Luis Bibbó y Fernanda Figueroa

El modelo cordobés, conocido por sus participaciones en realities y por sus romances con Dominique Gallego y Michelle Carvalho, ingresará al encierro con su novia Fernanda Figueroa, la hija del polémico “Fantasma”, a quien conoció luego de que esta lo viera en un programa de citas en televisión. “Él va a ser mi novio”, dijo apenas lo vio en la TV. Al tiempo, gracias a Facebook iniciaron un tímido coqueteo que terminó en la relación más sólida del argentino. Ya van casi 3 años de un pololeo que los tiene viviendo en las nubes, porque no son sólo novios, sino que mejores amigos. Sin embargo, no se han atrevido a dar el siguiente paso. “Doble Tentación” marcará un antes y un después para esta pareja, ya que será la primera vez que convivirán, pero de una manera muy particular: rodeados de tentaciones. ¿Qué pasará con Fernanda cuando vea a seductoras solteras listas y dispuestas para conquistar al galán de los realities? ¿Joche caerá en la tentación?

Glendis Leyva y Ernesto Contreras

Glendis y Ernesto son una pareja de alegres cubanos que llegaron a Chile en busca de una vida mejor. Se conocieron en medio de la fiesta y de la salsa hace seis meses y dieron rienda suelta a un apasionado romance. Ambos creían haber encontrado a su media naranja lejos de su querida isla. Sin embargo, Glendis escondía algo. Antes de dejar Cuba, ella se había casado con quien creía que era el amor de su vida… pero el destino quiso otra cosa. Hoy, ella está en un punto de quiebre. Ingresará junto a Ernesto a “Doble Tentación” para comprobar si este amor es real y duradero. ¿Ernesto se cobijará en los brazo de otra? ¿Quién se quedará con el amor de Glendis?

Ignacio Lastra y Silvina Varas

Él es modelo y ex aspirante a Mister Chile, ella es estudiante de Nutrición. Su historia de amor comenzó con un flechazo fulminante, pero había un gran problema: Silvana estaba pololeando. Pasó el tiempo, ella terminó su relación y se atrevió a escribirle a Ignacio a través de Facebook. Y así hace 4 años iniciaron un intenso pololeo interrumpido por los excesivos celos de ambos, los fantasmas de los ex y por constantes tentaciones. Pese a todo ellos han defendido su amor y declaran que son el uno para el otro. “Somos la pareja perfecta”, confiesan, e ingresan a “Doble Tentación” a demostrar que nadie podrá separarlos y que no caerán en las redes de irresistibles solteros dispuestos a todos. ¿Lo lograrán?

Cristóbal Álvarez y Ángela Duarte



Cristóbal, modelo, y Ángela, estudiante de enfermería, se conocieron hace 6 años tras una sencilla conversación en el metro. Para ambos éste es su primer gran amor, y en Cristóbal, Ángela encontró un pololo y también una familia, pues no tiene relación con ésta. Juntos han vivido momentos difíciles como un quiebre de 6 meses que dejó huellas en la relación y que causó un gran dolor a Ángela. Durante la separación, Cristóbal conoció a otra mujer. Sin embargo, como ellos dicen, el amor fue más fuerte y decidieron darse una nueva oportunidad. Pero Ángela se volvió más celosa que nunca y las peleas son cada vez más constantes. Cristóbal viene a “Doble Tentación” a demostrarle a su polola que es fiel, pero eso no será tan fácil, ya que Ángela no le dejará pasar ni el más mínimo coqueteo.

TENTACIONES:

Francisca Undurraga Esta viñamarina de 29 años se hizo famosa tras su paso por la gala del Festival de Viña del Mar con un gran escote. Desde ese momento todo fue distinto, y “Franbulosa” rápidamente se convirtió en la nueva bomba sexy de Chile en diversos programas de TV. Actualmente está soltera después de terminar una intensa, larga y tormentosa relación amorosa. Hoy, Francisca tiene ganas de encontrar un nuevo amor y pasarlo bien. A ella las armas de conquista no le faltan: su simpatía y espontaneidad pueden enamorar a cualquiera. Melina Figueroa Oriunda de Ushuaia, Argentina, esta modelo y amante de la visa sana desde niña soñó con ser famosa y salir en televisión. Llegó a Chile en 2013 como una de las actrices de la popular serie “Violetta” y apareció en un par de realities, incluyendo “Amor a prueba”. Hace poco ganó el primer lugar en una competencia de fitness en México. Melina se define como una mujer coqueta, enamoradiza, con mucha alegría y que confía que algún día encontrará a su príncipe azul. ¿Lo encontrará en “Doble Tentación”? Lisandra Silva Esta modelo y conductora de televisión cubana acaparó titulares en Chile luego de que se revelara que había sido el gran amor del popular galán italiano, Marco Ferri. Lisandra es dueña de una belleza única y una encantadora personalidad, y se define como una mujer simpática, carismática, sensual y que con sólo su presencia intimida a los hombres. ¿Los hombres chilenos caerán en la tentación tal como lo hizo el italiano? Dominique Lattimore Hija de padre estadounidense y madre chilena, Dominique, de 31 años, saltó a la fama como chica “Morandé” y actualmente estudia actuación. Ella se define como una mujer directa, dueña de un gran carácter y muy competitiva. La seducción es juego que le encanta y declara que no le faltan los pretendientes… con su mirada puede conseguir todo. Romina Malaspina Romina tiene 22 años, es de Mar del Plata y saltó a la fama tras participar en “Gran Hermano Argentina”. Es dueña de una sensualidad única, se define fuerte, divertida y como una mujer con las cosas muy claras. ¿Su hombre ideal? Es aquel que va más allá de su apariencia física. Ingrid Hansen Vik Esta hermosa y polémica ecuatoriana de 25 años se define como una mujer luchadora, coqueta y muy sensual. Ingrid llega a “Doble Tentación” con el objetivo de reencontrarse y recuperar a un antiguo amor: Cristóbal Álvarez. Sin embargo, se enfrentará a un gran problema: su ex tiene polola. ¿Con qué armas lo conquistará? ¿Será capaz de romper una relación de 6 años? Abraham García Ganador del reality español “Supervivientes”, pero más conocido por su participación en “Gandía Shore” y “Super Shore” de MTV, este DJ español de 24 años se define como un hombre divertido, apasionado y bueno para la fiesta. Durante muchos años se dedicó a competir en motocross, pero su salto a la fama fue en los realities. Abraham se confiesa enamoradizo y que no es hombre de una sola mujer. Viene a “Doble Tentación” a enamorar a todas las chilenas. Pascual Fernández Este ex policía español de 33 años se consagró como el gran galán de “Volverías con tu ex”. Las chilenas cayeron rendidas ante sus tatuajes y romántica personalidad. En el encierro conquistó a Mónica, pero la relación no prosperó lejos de las cámaras. Hoy, Pascual vuelve a Chile con la seguridad de que las segundas oportunidades son las mejores y que en “Doble Tentación” encontrará el amor. Michael Murtagh Este artista circense de 33 años fue uno de los protagonistas de “Amor a Prueba”. En ese reality dejó en muy en claro sus condiciones de “jote”, pues no sólo encantó a varias participantes, sino que también se robó el corazón de las chilenas. Michael se define como un hombre sensible y honesto. Hoy, él confiesa que está más maduro y dispuesto a coquetear con más de una mujer, pero sólo enamorar a una… una verdadera amenaza para todos los hombres de “Doble Tentación”. Maximiliano Ferres A sus 27 años, este modelo y personal trainer argentino radicado en Chile ha ganado competencias nacionales de fisicoculturismo y ha sido escogido como uno de los hombres más guapos del mundo en Instagram. Pese a eso, acaba de vivir de una gran desilusión amorosa: puso fin a un matrimonio de 8 años. Él, como buen romántico, trató de hacer todo para salvar la relación, pero el destino quiso otra cosa. Hoy, Max está dispuesto a volver a enamorarse y encontrar a esa mujer que le quite el sueño.