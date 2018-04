Karen Bejarano en “Muy Buenos Días”por caso “La Manada” de España: “¿Cómo en el caso de esta niña, teniendo todas las pruebas, la dejan a la deriva?”

El caso “La Manada”, donde 5 hombres violaron a una joven en España y cuyas penas solo consideraron abuso y no violación fue uno de los temas que se abordaron esta mañana en el panel de “Muy buenos días”.

Esta sentencia desató marchas y protestas el país europeo, además del cuestionamiento en el matinal donde Chicky Aguayo, Andrea Arístegui y Millarai Viera tuvieron severas palabras para la justicia española. Sin embargo, Karen Bejarano se mostró realmente emocionada con la situación y tras la lectura del testimonio de la joven víctima, no pudo contener las lágrimas ya que le recordó la impotencia y rabia que sintió tras la filtración de sus fotos íntimas.

“Esto me hace recordar un episodio muy atroz de mi vida, donde también me sentí violada y me apuntaron con el dedo. No puedo imaginar lo que siente esa niña con todo lo que pasó. La justicia no se hace cargo de protegerla, y ella además se siente culpable. Yo también me sentí culpable en algún minuto, porque la gente es mala y no te cree. Es injusto porque en nuestro país tampoco se avanza en legislar a favor de las víctimas. Mi caso por ejemplo no está penado, no hay condena para la persona que me hizo el daño que me hizo ¿Cómo en el caso de esta niña, teniendo todas las pruebas, la dejan a la deriva?” expresó.

Chicky Aguayo agregó que “me provoca violencia que ella tenga que además demostrar lo que vivió. La sociedad ha ido cambiando pero las leyes no acompañan” comentó.

Mientras que Andrea Arístegui se consideró indignada con el patrón que se repite constantemente en casos de agresión femenina: “La desconfianza siempre es contra la mujer y las víctimas terminan siendo cuestionadas y desprestigiadas” dijo, y Millarai Viera comentó que “como mujeres nos enseñan desde muy chicas a tener miedo”.