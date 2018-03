La noche de ayer, en “Soltera Otra Vez”, Valeria enloqueció y Cristina con Javier debieron enfrentarla

En el episodio de anoche de “Soltera Otra Vez 3”, la teleserie nocturna de Canal 13 promedió 11,5 puntos y varios peak de 16 entre las 22:47 y las 00:03 horas. En ese horario, TVN tuvo 4,4 puntos; Mega 24,8 y CHV 6,0 puntos. Además, el hashtag #Cristienriesgo fue lo más comentado de la noche en las redes sociales en Chile.

En el último capítulo, Cristina volvió a trabajar después de cumplir con el reposo que le dieron por su embarazo. Se sorprende al notar que Fabiola, quien la reemplazó, se ha apoderado de toda la oficina y está volviendo locos a sus compañeros de trabajo. Cree necesario intervenir, pero una clienta llama para que le muestren un departamento y pide que sea específicamente Cristina quien lo haga.

Cristina va al edificio y le dicen que la clienta la espera en la azotea. Cristina sube y ahí descubre que quien la está esperando es Valeria, totalmente fuera de sí. Valeria insiste en que Cristina deje de ver a Javier y para eso la obliga a llamarlo y a decirle que el hijo que espera no es de él.

Cristina lo hace, pero Javier nota que hay algo raro y va al lugar. Cristina y Javier se ven obligados a enfrentar a Valeria. Ella los increpa diciendo sabe que no se aman. Cristina y Javier se ven obligados a actuar convincentemente para convencerla de que sí hay amor entre ellos. A Valeria no le queda más que aceptar, no sin antes desquitarse y lanzarlos a todos a la piscina.

Javier casi se ahoga y Cristina tiene que sacarlo, porque no sabe nadar. A Valeria se la llevan unos paramédicos para que se recupere.

Luego de este capítulo de “Soltera otra vez”, se emitió la segunda entrega de “Sandro de América”. La serie argentina que cuenta la vida del ídolo trasandino y aumentó la sintonía que tuvo en el debut, quedando en segundo lugar en su horario con 7,2 puntos de promedio online.