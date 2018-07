Lina Meruane presentará ensayo “Contra los hijos” en el Museo Palacio Rioja

El provocador libro “Contra los hijos” será presentado por su autora Lina Meruane el jueves 12 de julio, a las 19 horas en la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja, ubicado calle Quillota nº 214, Viña del Mar.

La actividad tendrá ingreso gratuito y forma parte del programa de fomento literario “Viña Lee”, organizado por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar con la colaboración de Penguin Random House Grupo Editorial y librería Qué Leo.

En esta oportunidad, la escritora Lina Meruane será acompañada por Marcela Küpfer, directora del diario La Estrella de Valparaíso, para dar a conocer este libro punzante en el que la autora radicada en Nueva York cuestiona los discursos sociales, culturales y políticos en torno a la mujer y la procreación.

Meruane es una de las escritoras latinoamericanas de mayor proyección internacional con libros publicados en diez países y traducidos al inglés, italiano y portugués. En los últimos años ha expandido su escritura desde la novela hacia el ensayo con temas de actualidad.

En este libro aborda un tema desde el contacto con experiencias y testimonios vivenciales para expandirlo hacia una reflexión cultural, al analizar los estereotipos de maternidad y la figura de los hijos como símbolos que se repiten en la historia reproduciendo las estructuras de dominación.

Su obra incluye la colección de relatos Las Infantas (1998) y las novelas Póstuma (2000), Cercada (2000), Fruta Podrida (2007) y Sangre en el Ojo (PRH 2012). Entre sus textos de no ficción se cuentan la crónica Volverse Palestina/Volvernos Otros (PRH 2014), el ensayo-diatriba Contra los Hijos (2014) y el ensayo Viajes Virales (2012).

Meruane ha recibido los premios literarios Sor Juana Inés de la Cruz (México 2012) y Anna Seghers (Berlín 2011), así como becas de escritura de la DAAD Artists in Berlin (Alemania 2017), National Endowment for the Arts (USA 2010) y Fundación Guggenheim (USA 2004), entre otras. Actualmente enseña cultura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Nueva York.