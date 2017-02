Más de 600 quilpueínos se certificaron en cursos de natación gratuitos

Los talleres fueron realizados en las piscinas municipales de Belloto Norte y Sur, contando con la participación de niños, jóvenes y adultos de distintos sectores de la comuna.

Un total de 620 personas lograron certificarse con éxito en el primer ciclo de cursos de natación impartidos por la Municipalidad de Quilpué, talleres que fueron desarrollados por un equipo de monitores durante el mes de enero en las piscinas municipales de Belloto Norte y Sur.

Cabe recordar que esta iniciativa, impulsada por el alcalde Mauricio Viñambres, tiene como objetivo enseñar a nadar aquellos niños y adultos que no saben, así como también, mejorar la técnica en los niños que ya aprendieron. Sumado a esto, se considera un taller de hidrogimnasia para adultos, el cual tuvo una exitosa participación durante su ejecución.

“La experiencia de haber participado este año en natación fue más que fabulosa. Yo tengo bastante edad y jamás había disfrutado el agua como la disfrute este año. Estos cursos hay que agradecérselos al señor Viñambres, porque él ha sido el gestor de esto y cada año ha ido mejorando más. Este año nosotros nos encontramos con una sorpresa, que los baños están impecables y le habíamos pedido espejos al alcalde y ahora hay espejos para las damas, que nos gusta arreglarnos, así que yo creo que esta gestión ha sido espectacular, expresó Lucila Leiva, mujer que participó en el taller de natación e hidrogimnasia.

Entrega diplomas

Para premiar el esfuerzo y compromiso de cada uno de los participantes de los cursos de natación e hidrogimnasia, es que el municipio desarrolló dos ceremonias, en donde se hizo entrega de los diplomas correspondiente al término del primer ciclo de los talleres municipales.

En la oportunidad, los vecinos presentes agradecieron la oportunidad de ser parte de estos cursos, destacando la calidad de los monitores que los acompañaron durante cada una de las clases realizadas en las piscinas de Belloto Norte y Sur.

“La verdad bien buena porque aprendí a sacar las técnicas, ya que yo quiero postular a la Armada y necesitaba estas clases, ya que me han ayudado bastante. Nos fueron separando por grupos, para quienes no sabían nada y los que estaban más avanzando. Yo fui avanzando de a poco y eso me gusto bastante, ya que se fijaban en todo y no solo en un grupo. Creo que están súper buenos y que deberían seguir funcionando todo el año también, ya que hay gente que no puede estar pagando las clases de natación y estas ayudan bastante”, comentó María Fernanda Silva.

Finalmente, el segundo ciclo de talleres de natación continuará durante el mes de febrero en las dos piscinas municipales de Belloto. Al mismo tiempo, recordar que las piscinas municipales estarán abiertas para el público general hasta el 28 de febrero, de martes a domingo de 14:30 a 18:30 horas. La entrada tiene un valor de $2500 para adultos y $1000 para niños y adultos mayores.