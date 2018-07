Oficina Móvil de Extranjería de Marga Marga: 4 de 10 atenciones corresponden a regularización

La Gobernadora de Marga Marga indicó que un 40% del total de las atenciones que brindó el pasado lunes y martes la Oficina Móvil de Extranjería en Villa Alemana y Limache fue destinado a trámites relativos a regularización migratoria.

La ciudadana paraguaya Nancy Pérez, junto a su marido Ariel Fernando Gómez y sus tres hijos, arribaron al país a comienzos de año y debían realizar la regularización de los más pequeños.

“Esto es muy bueno porque la primera vez que se estaba haciendo fuimos a Quilpué y los chiquillos iban a la escuela y ahora estamos de vacaciones, y ayer estaba en Facebook y vi que decían que iban a estar en Limache, entonces le dije a mi marido ‘mañana al tiro temprano vamos a hacer todos los papeles de los chiquillos’ porque nosotros ya estamos (regularizados) pero los chiquillos no, y me pareció súper bueno porque es una oportunidad grande para mucha gente que trabaja o no tiene para su pasaje para ir hasta Quilpué u otra comuna, entonces me pareció súper bueno”.

El haitiano Charles Idolange valoró la oportunidad de regularizar su situación en la misma comuna de Limache, donde actualmente vive.

“Claro, es muy importante porque nadie puede vivir sin sus papeles, por eso tiene que matricularse. Limache está lleno de gente haitiana. Lo que pasa es que acá en Limache es una ciudad que tiene espacio para trabajar, tiene muchas cosas, tiene jardines, tiene las cosechas y tiene otras cosas, por eso la gente vino a Limache para trabajar”.

La gobernadora provincial de Marga Marga, Carolina Corti, indicó que lo que se busca es hacer cumplir la política pública de apoyo a los extranjeros.

“Importante es para la comunidad porque también nosotros tenemos que ocuparnos de que, tal cual como nos dijo el Presidente, esto es un sentido de urgencia, es ordenar la casa y el proceso de ley hoy dura hasta el 23 de julio, así que queremos hacer el cumplimiento de la política pública y, en este sentido, trajimos el móvil que permite regularizar de todas maneras a los migrantes que tenemos en la comuna”.

Cabe señalar que esta fase del proceso de regularización extraordinario es para los extranjeros en situación irregular que hayan ingresado por un paso habilitado a Chile y el plazo es hasta el 8 de abril de este año. Solamente requieren presentar un documento de identificación (pasaporte o cédula de identidad) y una tarjeta de turismo o certificado de viaje emitido por la PDI.