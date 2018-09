Pamela Díaz se sinceró en “Llegó tu Hora” de TVN

La modelo y presentadora visitó el programa “Llegó tu hora” de TVN, donde contestó las preguntas de los doce panelistas que consultaron sobre su postura política, el trato que tiene con sus hijos, lo vengativa que es cuando se meten con ella, entre otros temas. Además, dio su opinión sobre el feminismo y sobre algunos conflictos que ha tenido con personajes de la televisión como Alejandra Álvarez o la doctora María Luisa Cordero.

La modelo respondió la consulta de Nicolás Larraín sobre su postura política y por quién votó en las últimas elecciones presidenciales. Ella afirmó que votó por Sebastián Piñera sin saber mucho y guiada por la postura de su padre. Además, reconoció que le han hecho ofertas para participar en política, sosteniendo de paso que ella prefiere no entrar en este terreno porque “podría ser un poco corrupta”.

Por otro lado, el director del diario La Cuarta Sergio Marabolí, le preguntó a la “Fiera” sobre la traición con quien tenía muy buenas migas, refiriéndose a la doctora Cordero cuando dijo que su hija -de aquel entonces 11 años- veía a su muñeca como su madre. Díaz argumentó que nunca fueron amigas pero que sí se llevaron bien durante 3 años, agregando que Cordero la llamó muchas veces para disculparse pero no aceptó porque ya no le interesa, no le sirve.

Pamela Díaz también habló del feminismo tras responder una pregunta de Ignacio Franzani por las fotos y comerciales con poca ropa que realizó al inicio de su carrera y si se arrepiente de haberlos hecho. “A veces exageramos el tema de ser feminista” sostuvo la conductora.