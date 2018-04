Pescadores artesanales de Caleta Portales están atentos ante posibles modificaciones de la Ley de Pesca anunciadas por el Gobierno

Los trabajadores del mar han expuesto que el Gobierno no los ha escuchado en sus demandas y temen que la Ley Corta de Pesca anunciada por el ejecutivo y que será enviada en alrededor de 45 días sea en favor de la Industrita pesquera, y no tome en cuenta sus peticiones.

Ante esto, el presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, expuso “nos están pasando a llevar los corruptos. Queremos anular la Ley y formar otra que nos favorezca (…) Hemos visto mucha disminución de los recursos (…) la merluza, la jibia, los barcos de arrastre se están llevando todo y eso afecta hasta en el precio (…) y el que más sufre es el pueblo”.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) miembro de la Comisión de Pesca de la Cámara, quien se reunió con los pescadores artesanales afirmó: “Queremos que el Gobierno se haga cargo del problema que ellos mismos generaron en su versión anterior, que no podemos premiar a la industria pesquera corrupta con 20 años de seguir explotando nuestro mar a costa de la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, de las personas honradas que todos los días arriesgan su vida incluso para sacar adelante sus familias”, relató.

El parlamentario, además dijo: “Queremos ir más allá, y hoy el Gobierno puede prohibir la pesca de arrastre vía administrativa, por lo que esperamos señales más contundentes porque hoy el mar está en riesgo y eso es única y exclusivamente por una política al gran empresariado”.

Por último, Eduardo Quiroz, Secretario del Sindicato se refirió a la postura que tendrán como gremio ante este inminente anuncio del ejecutivo “nosotros no vamos a tolerar, vamos a reunirnos nuevamente con las bases y no vamos seguir dejando que nos sigan engañando como lo hizo el gobierno en el 2013”. En ese sentido, Quiroz hizo un llamado “los pescadores se acuartelan, vamos a estar preparados porque no vamos aguantar que esto se de como hace cinco años atrás (…) el subsecretario Riquelme, su navegador o compás lo tiene malo y está navegando por aguas turbulentas y los pescadores le vamos a indicar el camino. Hoy no puede seguir operando la red de arrastre”, cerró.