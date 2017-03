Primera “Feria Cannábica Medicinal” reunió a niños, jóvenes y adultos en la Plaza Eugenio Rengifo

El evento organizado por la Fundación Daya y la Municipalidad de Quilpué, contó con la presencia de Mauricio Medina, popularmente conocido como “El Indio” de Dinamita Show.

Una excelente acogida tuvo la Primera Feria Cannábica Medicinal, evento organizado por la Fundación Daya y la Municipalidad de Quilpué, que se realizó con el objeto de generar conciencia entre la población sobre los beneficios del uso responsable de la cannabis y sus derivados.

La actividad que tuvo lugar en la Plaza Eugenio Rengifo, contó la realización de diversas exposiciones, sumado a la presencia de centros terapéuticos, atención de pacientes, talleres, grow shops y food trucks, entre otros servicios, hecho que fue valorado tanto por los asistentes, como expositores.

“Es fantástico que el municipio se haga parte de este movimiento que ya no es menor, así que fantástico que ya se quite el sesgo y todo el cuento de prohibirlo, porque Chile es considerado una como de las potencias latinoamericanas respecto a este tema y como Quilpué me agrada mucho que el municipio se haga cargo de este tema que es muy beneficioso para la comunidad. La gente súper motivada, mucha gente mayor preguntando por el tema medicinal, vaporizadores, las cremas, así que es muy gratificante para nosotros poder cooperar con ese granito de arena”, comentó Sebastián Máximo, dueño de la tienda “GrowPro” de Quilpué.

Paralelo a esto, el evento consideró charlas informativas sobre diversas materias, como: Historia del Cannabbis, Sistema Endocannabinoide, Usos Terapéuticos, Información Legal, Huerta Saludable y Autocultivo y extracciones, las cuales fueron desarrolladas en las dependencias del Juzgado de Policía Local.

“A la gente hay que educarla sobre el tema, porque todo esto es medicinal o puede ser recreacional, pero todo con responsabilidad. Entonces a los chicos hay que educarlos, sobre todo a los adolescentes, por lo que me parece buenísimo esto y ojala que siempre se estén haciendo en otras comunas también, que esto se difunda más, para que se cree conciencia sobre el tema”, mencionó Yocelyn Vilches, quien agregó que “cuando mi mamá tuvo una enfermedad muy larga de alzheimer, yo le hacía infusiones de cannabis para aminorar sus dolores”.

Llamado a la comunidad

Otro de los hechos que llamó la atención de los asistentes, fue la presencia de Mauricio Medina, popularmente conocido como “El Indio” del Dinamita Show, quien junto con ser paciente de la Fundación Daya, fue el encargado de animar la feria que funcionó durante todo el día en el centro de la comuna de Quilpué.

Durante su visita, “El Indio” compartió con los expositores y familias asistentes, oportunidad en donde realizó un llamado a la comunidad y autoridades, para que puedan hacerse parte de esta gran iniciativa que busca educar a la población sobre los beneficios que entrega la cannabis.

“Esperamos que los municipios aquí en toda la V Región y a nivel país, pueden abrirse a esta iniciativa tan bonita, que es poder compartir todo los beneficios del cannabis, que alivia a tanto enfermo crónico. Yo soy uno de los enfermos crónicos que se atiendan en Daya y te digo que ha mejorado bastante mi sueño, mi apetito, ya que estaba muy inapetente últimamente y todo gracias a la resina que se extrae del cannabis, he podido dormir mucho mejor”, finalizó Medina.