Quilpué impulsa programa para la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se considera como un trastorno evolutivo, que si bien presenta diversas manifestaciones clínicas, se caracteriza por el compromiso en tres ejes fundamentales: la Alteración Social Recíproca; la Alteración en la Comunicación Verbal y No Verbal y la Presencia de Patrones Restrictivos, Repetitivos y Estereotipados de la conducta.

En esta área, la Corporación Municipal de Quilpué puso en marcha un Programa de Detección e Intervención Precoz de Trastorno del Espectro Autista (TEA); iniciativa que permite realizar una intervención temprana a los niños y niñas con riesgo de TEA para así mejorar la calidad de vida y darles la oportunidad de atención adecuada.

“Hay una temática que como salud en el país no se ha enfrentado, que es justamente pesquisar previamente las problemáticas que significan el autismo. Ese programa se inició el año pasado en la comuna de Quilpué con recursos propios y con los padres para poder ir identificando en el control sano. Lo importante acá es que también hay un tremendo desafió para nosotros, ya que posteriormente a que estos niños y niñas crezcan después tienen que ingresar al sistema escolar, es por eso que tenemos que hacer una integración en materia educacional también, porque es una de las grandes dificultades que tienen las mamás y papás cuando enfrentan y conocen esta realidad”, comentó el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.

Funcionamiento

La detección se hace durante el control de niño sano, donde se aplica el instrumento M- CHAT y si el puntaje es desde 3 puntos en adelante, se graba un pequeño video donde se aplica una segunda parte del instrumento. Con el resultado obtenido se descarta o se postula al niño a la lista de espera para entrar al programa, la cual se realiza a través de un multidisciplinario.

“Yo no participaba de la atención primaria de salud pública, entonces al ver que mi hija presentaba un retraso en su desarrollo llegué al consultorio a hacer las consultas pertinentes y ahí empezó una derivación a la sala de estimulación, a este programa pesquisa de TEA, y la verdad es que yo viendo la diferencia entre el sistema público y el sistema privado puedo decir que las cosas funcionan. Yo he visto avances enormes en mi hija gracias a la atención que se le está dando en este programa, así que yo agradezco y espero de todo corazón que esto continúe” expresó Paulina Bahamondes, usuaria programa.

Actualmente el programa opera en el Consultorio de Quilpué, Cesfam de Belloto Norte y Cesfam de Belloto Sur y cuenta con la colaboración del equipo de apoyo TEA del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, hecho que ha permitido dotar al programa con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la salud y educación.

“Mi señora ya se había dado cuenta del tema que tenía la Montse, o sea, nosotros somos papás y tenemos tres hijos y ella es la más chica, y en el consultorio ella habló con la señorita Andrea del CESFAM de Belloto Norte y allí ella nos dijo que estaban haciendo un programa del TEA y que querían, si estábamos de acuerdo, que evaluaran a la Montse con una sesión y a nosotros nos pareció genial. Nos fuimos dando cuenta de que el programa sirve mucho, porque ella no hablaba, no señalaba las cosas, no las pedía, se ha notado un avance pero totalmente grande. Yo sé que más adelante la Montse va a llegar a ser una niña normal”, mencionó Cristián Villanueva, usuario del programa.