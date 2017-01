Radagast dió la sorpresa en la segunda jornada de Olmué 2017

El comediante argentino, que hasta ese momento era desconocido para muchos, logró cautivar por completo al público de “El Patagual”.

En una jornada fuera de lo común, la segunda noche de Olmué 2017 contó con dos presentaciones humorísticas.

El encargado de iniciar el evento festivalero fue Pedro Ruminot. Presentando una rutina que venía utilizando en el espectáculo “Ruta 5”, tuvo una acogida de menos a más. Al principio, el público no reaccionaba de buena manera. No respondía a la rutina e incluso se escucharon algunas pifias. A pesar de todo, Ruminot continuó su trabajo y logró que el público disfrutara su presentación incluso después del segundo “bis”, que a pesar de esto, no fue porque lo solicitaran los asistentes, sino porque estaba programado de esa manera. En el rating tuvo mayor éxito. Marcó un promedio de 15.8 puntos y un peak de 20.

Luego, el turno de la banda que la mayoría del público asistente quería ver: “Los Ángeles Negros”.

Hicieron un show con sus más grandes éxitos e invitaron, en esta oportunidad, a otros artistas para que los acompañaran cantando con ellos: Nicole y Natalino. Su presentación marcó un promedio de 17.7 puntos de rating y varios peak de 20.

En la competencia, que este año ha tenido varios artistas conocidos en sus presentaciones como “El Monteaguilino” y Eduardo “Yayo” Castro con “Los Surcadores del Viento” entre otros, quedaron seleccionadas las canciones semifinalistas:

Gabriel Betancur con el tema “Guitarras traspuestas en Mi”

Los 4 de Chile con el tema “Toma mi mano”

Familia Bombo Trio con “Donde el diablo perdió el poncho”

Yayo Castro y los Surcadores del Viento con el tema “Tras la Huella del tiempo”

Más tarde, vino el turno del segundo número humorístico de la noche. El comediante Agustín Aristarán, más conocido como Radagast. Con 22 años de trayectoria, el argentino que no era conocido por la mayoría del público, logró cautivar a todos en “El Patagual” y consiguió que lo aplaudieran y ovacionaran sin cesar por varios segundos.

Un show que mezcló Humor, Magia, Stand Up y “Clown” le permitieron alcanzar el éxito en el escenario huaso.

El cierre de la segunda jornada estuvo a cargo de Luis Lambis. El artista llevó todo el color de su música hasta “El Patagual” e hizo bailar a los asistentes con sus composiciones más que conocidas por todos los chilenos, como son “Picara”,” María María”, “Impostora” y muchos otros.