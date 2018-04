Senador Ossandón realiza polémicos comentarios a operadores políticos a renunciar a sus cargos

Afirmó que “la gente votó por un candidato, un programa y un equipo de gobierno y si ellos no se van, los programas no se ejecutarán de la forma correcta.”

El parlamentario de Renovación Nacional reiteró así la importancia de que aquellos que “no han querido renunciar a sus cargos den un paso al costado, porque la gente votó por un candidato, un programa y un equipo de gobierno y si ellos no se van, no le estamos cumpliendo a los chilenos y no se ejecutarán los programas de la forma correcta.”

Si no se van los operadores políticos no le estamos cumpliendo a los chilenos y no se ejecutarán los programas de forma correcta. #FueraOperadores. — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 4 de abril de 2018