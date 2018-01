Sernapesca y PUCV firman convenio de colaboración para promover la investigación y el desarrollo de la pesca y la acuicultura

Establecer vínculos de cooperación y trabajo conjunto en actividades de investigación, extensión y perfeccionamiento académico son los principales objetivos del convenio suscrito entre ambas instituciones.

El Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, José Miguel Burgos, y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, firmaron esta mañana un convenio de colaboración para el trabajo conjunto en actividades relacionadas a la investigación y perfeccionamiento académico con el objetivo de promover y contribuir al desarrollo de la pesca y la acuicultura.

“Aquí se abren oportunidades muy importantes, por ejemplo, seguir fortaleciendo los laboratorios de la universidad. Nosotros pretendemos seguir avanzando en una segunda etapa de un proyecto de alrededor de 30 millones de dólares que está destinado a fortalecer la investigación en la acuicultura, las enfermedades, la relación en la investigación básica que se requiere y que hoy no es posible acceder por otras vías que tienen financiamiento del Estado (…) Estamos muy contentos, vemos un potencial gigante, ojalá que el próximo año podamos tener una larga lista de acciones y podamos recibir a los alumnos en nuestra oficina, ya que también es un desafío importante. Hemos explorado algo que notamos que en la administración pesquera falta muchísimo y tiene que ver con las evaluaciones económicas, porque cuando hay pesca ilegal no es que la gente sea mala, sino que efectivamente hay un motor económico que dan cuenta de cuotas que no dan para poder subsistir”, señaló el director nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos.

Por su parte el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso destacó que “este convenio reviste gran importancia para poder trabajar con el Servicio Nacional de Pesca y todo lo relacionado a los distintos aspectos asociados a los recursos marinos y a la actividad y al quehacer que desarrolla la Escuela de Ciencias del Mar; vinculadas a la formación del recurso humano, investigación, vinculación con el medio, en los temas asociados al área marítima en particular y al tema de los recursos pesqueros. Yo creo que es muy importante poder sumar fuerzas y trabajar conjuntamente con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”.

En cuanto a los beneficios de este convenio Samuel Hormazábal, director de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV, señaló que “Abre muchas puertas en términos de cómo uno puede contribuir al desarrollo de la sociedad, a través del avance que uno tiene en su disciplina. Nosotros tenemos avances científicos y tecnológicos que son de gran relevancia, pero que a veces no tienen cómo llegar a los usuarios. Nosotros nos dedicamos a hacer investigación, ciencia y tecnología y ahí estamos en el borde del conocimiento, pero a veces no encontramos el mecanismo de contribuir a la sociedad, cómo transferimos ese conocimiento”.

Convenio de colaboración

El convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso contempla estudios y proyectos de investigación, actividades de formación, publicaciones conjuntas, eventos de difusión y prácticas profesionales y/o pasantías.

Finalmente, el trabajo conjunto viene a acercar el mundo académico a la labor que realiza Sernapesca, que no solo tiene por objetivo contribuir a la sustentabilidad del sector, sino que también a la protección de los recursos marinos.