Sudáfrica campeón del Seven Viña 2018 y Chile clasificó al Mundial de Rugby 7

La selección de Sudáfrica se consagró campeón luego de vencer 34 a 7 a Franciaen el Seven Viña By Suzuki 2018, disputado el fin de semana en la cancha del Colegio Mackay en Reñaca.

En su primer día del torneo, el 7 de Sudáfrica ganó un partido frente a Paraguay 29 a 0; perdió 17-7 ante Irlanda y empató a 14 con Brasil, sin embargo en la segunda jornada se impuso 26-12 a Alemania, 26-7 a Uruguay; llegando a la final del campeonato logrando ganar el título y la Copa de Oro.

La Copa de Plata fue para Irlanda, que derrotó en la final a Uruguay 12-5, en tanto que la de Bronce la obtuvo Argentina.

Cabe destacar que tras su paso por el Seven de Viña, Uruguay logró clasificar al Mundial de Hong Kong y se quedó con las fechas mundiales de Las Vegas y Vancouver.

Al término de la competencia la alcaldesa Virginia Reginato destacó que “Este campeonato ha demostrado el alto nivel alcanzado, especialmente por las importantes selecciones que participaron y la gran cantidad de público que asistió a los partidos. Por eso como municipalidad vamos a seguir manteniendo este torneo dentro de nuestro programa de actividades de verano para el disfrute de viñamarinos y visitantes.”

LOS CÓNDORES

En tanto, la selección nacional resultó séptima en el Seven de Viña y cuarto en la tabla general contando Punta del Este y Viña del Mar, obteniendo así un cupo para el mundial de San Francisco, Estados Unidos – tras 17 años- y un cupo para la qualy de Hong Kong, sin embargo, quedó fuera de Las fechas de las Vegas y Vancouver.

En la jornada del día domingo a pesar de una reñida disputa, el seleccionado nacional perdió contra Francia 14-7; Argentina 14-7 y logró imponerse ante la escuadra de Brasil 26-12.

“Estamos contentos por haber logrado el objetivo número uno que era clasificar al mundial, fue más duro de lo que creíamos. Los países quieren poner a su mejor equipo y jugar su mejor rugby”, señaló Edmundo Olfos, entrenador del equipo nacional. “Pero tenemos un trago amargo por los otros cupos del circuito que no logramos en Las Vegas y Vancouver, que son muy importantes en cuanto a la preparación. Buscaremos torneos paralelos a los del circuito mundial y Hong Kong en abril para poder llegar de la mejor manera al mundial”, agregó.

La Copa de Clubes ya tiene ganador

Otra de las atracciones del Seven Viña by Suzuki 2018 fue la Copa de Clubes donde el Universitario de Mar del Plata (Argentina) consiguió imponerse a Old Boys 10-7 y lograr levantar la Copa de Oro.

La final plata también emocionó a los asistentes del evento en un reñido partido donde Old Red se impuso 19-14 ante Old Johns.

Finalmente, Los Tordos fueron los ganadores de la copa de bronce con un marcador 19-17 frente al Stade Francais.