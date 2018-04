Vecinos de La Calera lanzan libro con la historia de su barrio

Importantes componentes de la historia de la Villa Valparaíso salieron a relucir tras el lanzamiento del libro “Una Historia de Logros y Sacrificios, Barrio Parque Valparaíso”, elaborado en el marco del Programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Al respecto, la Seremi Minvu Valparaíso, Evelyn Mansilla Muñoz, destacó que “estamos muy contentos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque acá en La Calera ya se han invertido más de mil millones de pesos, lo que refleja la importancia fundamental por mejorar el barrio”.

Así mismo destacó que “hoy hemos sido testigos de cómo este libro ha dejado plasmadas las historias de todas y cada una de las cuatro villas que lo conforman y, sin duda, vamos a seguir trabajando no solo en los planes de gestión social sino que también en más programas de Protección al Patrimonio Familiar y en el entorno de este barrio que sin duda va a venir a mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos”.

En esta línea, el Gobernador de la provincia de Quillota, Iván Cisternas, destacó que esta “es una actividad extraordinaria. Se ve el corazón con que han hecho las cosas en este barrio. Es muy importante el crecimiento de las personas dentro de los barrios. El Presidente Sebastián Piñera ha dicho que tenemos que estar en terreno, que tenemos que trabajar con las personas y en el tema social. Esto va en la dirección correcta, tener que estar con los vecinos, y tener una mejor calidad de vida para la gente”.

Así mismo la Alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, sostuvo que “no tan solo soy originaria de este barrio sino que, además, he tenido siempre los afectos de la gente de esta comunidad, que me lo hacen sentir tan de cerca. Yo creo que lo más importante es que ellos han podido, con este hermoso proyecto, no tan solo del libro que es un poco la historia de todo lo que ha significado estos 30 años de la villa Valparaíso, sino que el hermoseamiento del sector que le cambia un poco el aire, el haber hecho una inversión potente en esta comunidad que permite que los vecinos también sientan que no están siendo olvidados, sino que por el contrario, que las autoridades están atentas”.

La Presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio, Georgina Gonzalez, emocionada señaló que “esto es muy emocionante ya que han quedado plasmados todos los logros de nuestro barrio, que son 30 años. Esto fue hecho en conjunto con los vecinos en donde todos y cada uno de ellos puso sus orígenes de cómo llegamos aquí. Historias sacrificios, como nos costó llegar acá y de cómo hemos ido logrando avanzar en el tiempo y hemos ido mejorando nuestro barrio”.

LIBRO DEL BARRIO

Este ejemplar tiene como objetivo rescatar, fortalecer y reconstruir la historia local del Barrio Parque Valparaíso en forma conjunta con los vecinos por medio de sus experiencias individuales y colectivas.

Desde esta perspectiva, la construcción del libro intentó poner en valor la identidad barrial y fortalecer la convivencia vecinal donde los mismos habitantes son quienes dan vida por medio de sus relatos y su relación con el barrio en su propia historia.

El proceso de construcción de la historia se inició el año 2017 con la constitución del Comité Editorial conformado por profesionales de la seremi Minvu, equipo de Barrio, municipio y representantes del Consejo Vecinal de Desarrollo.

La participación de vecinos en el Comité Editorial significó una contribución sustantiva al desafío de rescatar la historia y aportar en la búsqueda de elementos identitarios, dignificando y visibilizando la diversidad de sus habitantes.