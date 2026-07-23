13Rec celebrará el aniversario de Canal 13 con el estreno de la serie documental “Las teleseries de nuestras vidas”

Cargando... Cargando...

La señal del recuerdo de Canal 13 estrenará en agosto un nuevo espacio en horario prime que repasa la historia de las telenovelas más emblemáticas de la estación.

Durante el mes de agosto, 13Rec presentará el programa “Las teleseries de nuestras vidas”, un proyecto que conmemora el aniversario número 67 de Canal 13 a través de un completo recorrido por su historia dramática. La serie documental contará con cinco capítulos temáticos que abordarán desde la genialidad creativa de figuras como Arturo Moya Grau hasta el impacto de las bandas sonoras y los temas tabú que marcaron la pantalla.

Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13Rec, señala: “Con ‘Las teleseries de nuestras vidas’ quisimos ir más allá del recuerdo nostálgico para entender el fenómeno cultural detrás del melodrama a la chilena. Es un reconocimiento al patrimonio de Canal 13 y un regalo imperdible para nuestra audiencia”. El espacio cuenta con más de 50 entrevistas a directores, productores, guionistas, cantantes y actores, bajo la realización de Gonzalo Planet, Marcelo Godoy y Francisco Willumsen.

Araos destaca que el proyecto busca visibilizar el trabajo colectivo detrás de las producciones: “Nuestra mayor motivación parte de una convicción profunda: las teleseries son el resultado de un esfuerzo colectivo, donde cada rol cuenta. Con esta serie documental no solo revivimos grandes historias, sino que abrimos el backstage para visibilizar, valorar y honrar a todas esas personas que a menudo quedan invisibles pero son fundamentales: los equipos de vestuario, postproductores, guionistas y técnicos que crearon esa magia en conjunto con actores fantásticos”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

