13Rec reestrena el clásico Papi Ricky antes de su esperado salto al cine

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La icónica teleserie que marcó a una generación regresa a las pantallas de 13Rec el próximo 3 de agosto, preparando el terreno para su secuela cinematográfica.

Tras el éxito de la reemisión de “Machos”, la señal del recuerdo de Canal 13, 13Rec, ha confirmado el regreso de otro de sus títulos más emblemáticos: “Papi Ricky”. La historia, que conquistó a la audiencia en 2007, volverá a emitirse de lunes a viernes a las 21:00 horas, a partir del próximo lunes 3 de agosto.

La trama sigue a Ricardo, interpretado por Jorge Zabaleta, un padre que regresa a Chile junto a su pequeña hija Alicia, encarnada por Belén Soto. A su llegada, Ricardo inicia una relación con Colomba (Tamara Acosta), aunque Alicia tiene otros planes, buscando acercar a su padre con Catalina (María Elena Swett), quien oculta el secreto de ser su verdadera madre.

Sobre el impacto de esta producción, Jorge Zabaleta reflexiona: “Hay una deuda de los hombres con la familia y eso justamente se ve reflejado en una teleserie como ‘Papi Ricky’ de hace 20 años… donde los niños, en general, vieron a este papá como el papá que ellos siempre habían querido tener, porque no es común ver a un hombre que se haga cargo de su familia”. El actor añade que, para él, esta ha sido “la teleserie más importante que he hecho, por lejos”, destacando su valor al presentar una estructura familiar distinta en un canal que, en aquella época, mantenía una línea editorial sumamente conservadora.

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