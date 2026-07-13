146 estudiantes de Quilpué obtienen certificación que fortalece su formación técnico-profesional

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Un total de 146 alumnos de seis establecimientos técnico-profesionales de la comuna recibieron certificaciones en diversas áreas, gracias a una alianza estratégica con el CFT Estatal de la Región de Valparaíso.

Un total de 146 estudiantes de los seis establecimientos técnico-profesionales de Quilpué recibieron la certificación de cursos impartidos por el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de la Región de Valparaíso. Esta iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Quilpué como parte de las acciones desarrolladas para fortalecer la educación técnico-profesional antes del traspaso de la administración educacional al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga.

La ceremonia, realizada en el Teatro Municipal de Quilpué, reunió a autoridades regionales y comunales, representantes del CFT Estatal, del SLEP Marga Marga, equipos directivos, docentes, estudiantes y sus familias. El Director Académico del CFT Estatal de la Región de Valparaíso, Félix Ortega Valencia, destacó que esta iniciativa busca seguir abriendo oportunidades para los estudiantes: “Hoy certificamos a 146 jóvenes y abrimos una puerta para que continúen su formación, desarrollen nuevas competencias y puedan proyectar su futuro académico y laboral.”

Por su parte, la Directora de Gestión de Personas de la Corporación Municipal de Quilpué, Macarena Mellado, valoró el impacto de esta alianza: “Estamos muy contentos de certificar a 146 estudiantes en distintas competencias laborales. Agradecemos al CFT Estatal por esta alianza que fortalece la formación de nuestros jóvenes y contribuye a su futura inserción en el mundo del trabajo.”

Las certificaciones correspondieron a cursos en áreas como Diseño Asistido por Computador, Administración de Recursos Humanos, Contabilidad, Electrónica, Soldadura, Construcción, Seguridad Eléctrica, Software, Gastronomía, Pastelería, Marketing, Legislación Laboral y Cuidados del Adulto Mayor, entre otras especialidades. Los alumnos certificados pertenecen al Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara, Colegio Industrial Andrés Bello, Liceo Mannheim, Liceo Politécnico Marga Marga, Liceo Gastronomía y Turismo y al Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA).

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