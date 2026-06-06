18 años de cárcel efectiva para autor de homicidio calificado en Cerro Los Placeres

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Un sujeto fue condenado por el asesinato de un hombre en Valparaíso, tras un crimen planificado que incluyó un disparo por la espalda y el uso de un arma de fuego.

Mauricio Javier Rojas Ahumada, de 27 años, fue sentenciado a 18 años de prisión efectiva por su participación en un homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego, hechos ocurridos el 28 de agosto del año 2024 en calle Barros Luco del Cerro Los Placeres, en Valparaíso.

El Sistema de Análisis Criminal, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Valparaíso (ECOH), llevó el caso a juicio. La investigación detalló cómo la víctima fue contactada por una mujer a través de Facebook, quien la incitó a salir de su domicilio para encontrarse con ella en la esquina de calle Barros Luco con Avenida Matta.

Según expuso durante el juicio el Fiscal de SAC Valparaíso, Juan Carlos Catalán: “La víctima se encontraba en su domicilio, mediante la aplicación de mensajería de Facebook fue contactado por una mujer de identidad desconocida, quien lo incitó a salir de su casa y reunirse con ella en la esquina y al llegar a calle Barros Luco con Avenida Matta, comuna de Valparaíso, en el lugar lo estaba esperando el acusado, quien portando un arma de fuego y con ánimo homicida le disparó en a lo menos dos oportunidades, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte”.

La Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, logrando acreditar los hechos y refutar las declaraciones del acusado. El Fiscal Catalán detalló la planificación del crimen durante sus alegatos de clausura: “Hubo una planificación, el acusado decidió persistente y reflexivamente cometer el homicidio, la víctima tenía conflictos con su hermano, de lo que quedó constancia en el celular de la víctima, donde el hermano del acusado profirió amenazas, esos mensajes fueron exhibidos en juicio, el acusado planificó el homicidio, no fue un hecho circunstancial, lo hizo salir de la casa en horas de la noche y lo esperó oculto en la oscuridad y le dio un disparo por la espalda.”

Además, el Fiscal mencionó la importancia de los testigos presenciales: “Respecto de su participación, hubo dos testigos presenciales, quienes escuchan los disparos y se asoman por sus ventanas y lo ven huir con un arma, ambos testigos declaran en la madrugada o al día siguiente y han mantenido durante todo el juicio sus declaraciones”.

La Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso dio por acreditados los hechos, condenando a Rojas Ahumada. La sentencia señala: “Que la prueba de cargo presentada en juicio permitió probar los hechos materia de la acusación, los que fueron establecidos en el considerando anterior como también la participación atribuida al acusado, convicción a la que se arribó, más allá de toda duda razonable cumpliéndose con las exigencias que contempla el artículo 297 del Código Procesal Penal”.

Rojas Ahumada fue condenado a 15 años y un día por el homicidio calificado y a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de arma de fuego, además de penas accesorias, incluyendo la inclusión de su huella genética en el Registro de Condenados. La condena deberá cumplirse de manera efectiva.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.