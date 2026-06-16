2.701 personas rinden la PAES de Invierno en la Región de Valparaíso, buscando mejorar sus puntajes para la educación superior

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Cerca del 8% de los inscritos a nivel nacional participan en la PAES de Invierno 2026 en la región, con pruebas aplicándose del 15 al 17 de junio.

Un total de 2.701 personas inscritas en la Región de Valparaíso están rindiendo la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. La aplicación, que se desarrolla entre el lunes 15 y el miércoles 17 de junio, representa una oportunidad adicional para que los egresados de Enseñanza Media mejoren sus puntajes y amplíen sus opciones de acceso a la educación superior.

La región concentra aproximadamente el 8% de las 34.324 personas inscritas a nivel nacional, situándose entre las zonas con mayor participación en esta aplicación. El seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, destacó la importancia de esta instancia: “como Ministerio de Educación valoramos que las y los postulantes cuenten con una oportunidad adicional para acceder a la educación superior. La PAES de Invierno permite rendir nuevamente una o más pruebas y utilizar la mejor combinación de puntajes para sus postulaciones, lo que entrega mayor flexibilidad al proceso y amplía las alternativas para que cada estudiante pueda postular a la carrera o institución que mejor responda a sus intereses y expectativas”.

A nivel nacional, la PAES de Invierno 2026 ha alcanzado un récord histórico de participación, con 34.324 personas inscritas distribuidas en 49 sedes comunales y 94 locales de rendición. La cifra representa un aumento del 7,2% respecto a la aplicación de 2025. Las estadísticas revelan que el 60,8% de los inscritos egresó de Enseñanza Media en 2025, mientras que el 39,2% lo hizo en años anteriores. Además, el 72,85% ya rindió la PAES Regular en diciembre pasado y participa nuevamente para mejorar sus resultados.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, enfatizó que la PAES de Invierno “no es una prueba que segregue o que dé oportunidades a unos pocos”. Por su parte, la directora del DEMRE, Leonor Varas, recordó que los resultados se entregarán el viernes 17 de julio, dando tiempo a los postulantes para decidir si rendirán las pruebas en la PAES Regular, cuya inscripción vence el 22 de julio a las 13:00 horas.

Los elementos obligatorios para rendir la prueba incluyen el documento de identificación (Cédula de Identidad o Pasaporte), la Tarjeta de Identificación impresa, y lápiz grafito N.º 2 o portaminas HB y goma de borrar. Se prohíbe el ingreso de mochilas, bolsos, libros, cuadernos y dispositivos electrónicos. Los celulares deben ser guardados en una bolsa autosellable y apagados. Para resolver dudas, los postulantes pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda DEMRE.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.