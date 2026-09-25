25 mujeres de Villa Alemana inician Escuela de Emprendimiento junto a Santo Tomás

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La iniciativa busca fortalecer las capacidades de emprendedoras locales mediante formación en empoderamiento, gestión de costos y formalización de negocios.

Con la participación de autoridades, representantes de Santo Tomás Viña del Mar y las beneficiarias, se realizó el lanzamiento de la Primera Escuela de Emprendimiento para Mujeres Jefas de Hogar 2026. Este programa permitirá a 25 mujeres de la comuna de Villa Alemana acceder a un proceso formativo orientado a fortalecer sus conocimientos, habilidades y herramientas para el desarrollo de sus proyectos.

El programa surge a partir del trabajo colaborativo entre el IP y CFT Santo Tomás, sede Viña del Mar, y el Programa Mujeres Jefas de Hogar de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, con el apoyo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). La iniciativa se enmarca en el trabajo de Vinculación con el Medio de la institución académica.

Durante la ceremonia, el director de Desarrollo Comunitario de Villa Alemana, Pablo Gillibrand, destacó el valor de la colaboración: “El trabajo mancomunado entre el Gobierno, la municipalidad y la academia da frutos gigantes. En este caso, se le está dando un nuevo enfoque al Programa Mujeres Jefas de Hogar, con una mirada hacia la escuela de emprendimiento, donde podrán desarrollarse, desenvolverse, impulsar nuevas ideas de negocio y surgir con sus emprendimientos”.

Por su parte, la directora regional de SernamEG, María Paz Rengifo, valoró la alianza: “Ha sido una instancia clave para poder fortalecer todas las habilidades y competencias emprendedoras en mujeres jefas de hogar. Es sumamente relevante poder profesionalizar estos emprendimientos, mejorar sus procesos y, sobre todo, avanzar en su formalización”.

Desde Santo Tomás, el director académico de IP-CFT de la sede Viña del Mar, Raúl Montes de Oca, relevó la importancia de ampliar el trabajo de Vinculación con el Medio: “Poder participar hoy en Villa Alemana, con 25 emprendedoras, en el marco de nuestra política institucional de Vinculación con el Medio es extremadamente relevante. Esta es una oportunidad para que Santo Tomás pueda insertarse con sus profesores y alumnos, apoyar estos emprendimientos y, en algún momento, contribuir a su formalización”.

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