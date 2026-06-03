48 establecimientos educacionales de Valparaíso recibieron certificación ambiental

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La ceremonia, encabezada por autoridades regionales, reconoció el compromiso de colegios y jardines infantiles con la sostenibilidad y la educación ambiental, en el marco de la Semana del Medio Ambiente.

Un total de 48 establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso fueron certificados ambientalmente por el Ministerio de Medio Ambiente, en una ceremonia que reconoció el trabajo realizado durante el periodo 2025-2026.

El evento fue liderado por la SEREMI del Medio Ambiente, Francisca Garay; el Delegado Presidencial, Manuel Millones; y el Seremi de Energía, Celso Quezada, quienes entregaron los certificados y banderas que acreditan el esfuerzo de las comunidades educativas en la promoción de la conciencia ambiental y el desarrollo sustentable.

En el marco de las celebraciones de la Semana del Medio Ambiente, la SEREMI Francisca Garay destacó el liderazgo de los establecimientos educacionales en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) del Ministerio del Medio Ambiente. La instancia también contó con la participación de la directora de Fundación Integra, representantes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) Costa Central, Petorca y Los Andes, y miembros del Comité Regional de Certificación Ambiental (CONAF, INTEGRA, JUNI, Seremi de Energía y Educación y la Agencia de Sostenibilidad Energética).

“El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, SNCAE, cumple más de dos décadas impulsando la educación ambiental como una herramienta fundamental para formar ciudadanía consciente, responsable y comprometida con los desafíos ambientales de nuestro tiempo. Este año celebramos especialmente a 48 establecimientos educacionales de nuestra región que han alcanzado distintos niveles de certificación ambiental: 7 en nivel básico, 18 en nivel medio y 23 en nivel de excelencia”, comentó la SEREMI Francisca Garay.

La autoridad enfatizó cómo, año tras año, más establecimientos se suman a esta acreditación, promoviendo la protección de la naturaleza. El programa SNCAE ha sensibilizado a niños y jóvenes sobre la importancia de prevenir el deterioro del planeta y ha fomentado la adopción de conductas sostenibles en sus entornos.

Las iniciativas innovadoras han tomado protagonismo a través de diversas experiencias ambientales locales, desde talleres de reciclaje creativo hasta la implementación de huertos ecológicos en jardines infantiles y colegios. Estos esfuerzos, liderados por las comunidades educativas, buscan inspirar a las futuras generaciones a cuidar y preservar el entorno natural.

El Delegado Presidencial, Manuel Millones, subrayó la relevancia de la labor educativa: “Es muy relevante la labor educativa en los niños que son los que harán cambios en el futuro, y esto es una estimulación y reconocimiento a los colegios y profesores que se preocupan de enseñarle a esos niños valores y preocupación por el medio ambiente. Tenemos mucha tarea por delante y esta es una invitación para que sigamos fomentando la participación en los colegios, en las universidades, en los jardines infantiles. Preocuparnos por el medio ambiente, que es frágil, pero que si hacemos este tipo de ejercicios y educamos bien a los jóvenes les daremos valores para tener un mejor mundo”.

El SNCAE, que celebra 23 años de existencia, cuenta actualmente con 2.362 establecimientos educativos con certificación ambiental a nivel nacional. Este crecimiento refleja una toma de conciencia cada vez más profunda en la sociedad, donde las comunidades educativas se convierten en un pilar fundamental para el desarrollo de un futuro sostenible.

Por su parte, el Seremi de Energía, Celso Quezada, expresó: “Muy contentos de participar hoy, en el marco del Día del Medio Ambiente y la entrega de certificación para colegios. Una muy bonita iniciativa donde esperamos que muchos más colegios se puedan sumar ya que es responsabilidad de todos el cuidado del medio ambiente”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.