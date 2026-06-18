A 100 días de Gobierno: Autoridades destacan avances en seguridad, inversión y desarrollo social en la Región de Valparaíso

Cargando... Cargando...

Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, y la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, realizaron un balance de las medidas concretas implementadas en el territorio.

Al cumplirse los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, y la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Rosario Pérez, destacaron los principales avances alcanzados en materia de seguridad, crecimiento económico e iniciativas sociales.

Las autoridades regionales destacaron que estos primeros 100 días han estado marcados por decisiones concretas y resultados medibles, con énfasis en recuperar la seguridad, impulsar la inversión y generar mejores oportunidades de empleo para los habitantes de la Región de Valparaíso.

En materia de avances del gobierno en la región, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó que “se ha fortalecido la labor de nuestras policías con rondas impactos y trabajos integrados, y sumado un trabajo con las aduanas en materia de control de contrabando y tráfico de drogas. Con Senda abordamos el problema del consumo de drogas en el transporte público, implementando un plan de prevención y de rehabilitación para ese grupo de conductores que ponen en riesgo su vida y la de los pasajeros. Está el compromiso de mejorar la situación del Hospital Van Buren, mediante un plan maestro que aborde las intervenciones financieras de mediano y largo plazo, y un plan de apertura y de conectividad para el Hospital Marga Marga. Estamos abordando estrategias para la demanda carcelaria, realizando planes de prevención de la niñez, trabajando junto a los Slep la violencia y el consumo de drogas en los colegios. Estamos trabajando en materia patrimonial para proyectar medidas pensando en Valparaíso en los próximos 50 años”.

Entre los hitos más relevantes en materia de seguridad, las autoridades resaltaron la histórica incautación de más de 1.080 toneladas de madera contaminada con drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, operación que permitió desbaratar una importante red de tráfico internacional y retirar del mercado ilícito cargamentos cuyo avalúo supera los 8,3 billones de dólares. Esto se suma a la incautación de más de 832.000 cajetillas valoradas en más de $1.600 millones, como parte del contrabando interceptado en La Ligua, además de la desarticulación de la banda criminal “Las Cholas” en Cartagena.

En el ámbito económico, las autoridades regionales destacaron la aprobación de iniciativas por más de $423 mil millones, destinadas a acelerar proyectos de inversión pública y privada, generando condiciones favorables para la reactivación económica, el crecimiento regional y la creación de empleos.

Así lo destacó la vocera regional al señalar que “necesitamos que la inversión vuelva a moverse con fuerza. La agilización de proyectos estratégicos permitirá generar empleo, dinamizar la economía local y entregar mayor bienestar a miles de familias de la región”.

Por su parte, Millones recalcó que “el Presidente nos fijó como norte la reactivación y levantar el empleo en la región, y para ello hemos dado celeridad a las tramitaciones de proyectos como la extensión del metro hasta La Calera y la aprobación del Puerto Exterior de San Antonio, que traerán una inversión altamente significativa, con empleos e impacto positivo para nuestra economía”.

Las autoridades coincidieron en que los primeros 100 días de Gobierno reflejan una agenda enfocada en la recuperación de la seguridad, la promoción del crecimiento económico y el fortalecimiento de las políticas sociales, con el objetivo de entregar respuestas concretas a las principales demandas de la ciudadanía.

Así lo explicó la seremi de Gobierno, quién indicó que “durante los primeros 100 días de Gobierno, la Región de Valparaíso ha sido protagonista de importantes avances para mejorar la calidad de vida de las personas. Impulsamos medidas orientadas para fortalecer la seguridad, promover la inversión, dinamizar la economía regional y responder a las principales necesidades de la ciudadanía”.

Finalmente, el delegado indicó que “instalamos los gabinetes provinciales, que no ocurría anteriormente que un gabinete concurrieran con todas sus autoridades a las provincias. Le hemos dado celeridad a la reconstrucción y nos hemos hecho cargo de las personas que perdieron seres queridos en el mega incendio, implementado un plan para abordar la salud mental. Estamos muy satisfechos con los resultados de estos primeros 100 días de instalación y miramos el futuro con mucho optimismo”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.