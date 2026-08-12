A dos meses de su estreno: las claves que convirtieron a “Volverías con tu ex? 2” en el reality favorito de los chilenos

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El reality de Mega se consolida como el programa más visto de la segunda franja del horario prime, liderando la sintonía nacional con un promedio de 652 mil personas por minuto.

A dos meses de su estreno, “Volverías con tu ex? 2” se ha posicionado como el espacio preferido de la audiencia, superando ampliamente a su competencia directa. Según cifras oficiales, el programa alcanza un promedio de 652 mil personas por minuto, dejando atrás a CHV con 612 mil, TVN con 338 mil y Canal 13 con 297 mil espectadores en el mismo bloque horario.

El éxito del formato radica en la profundidad de las historias de sus participantes, quienes ingresaron al encierro con vínculos previos, cuentas pendientes y relaciones tormentosas. Casos como el de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, o el mediático reencuentro de Nicolás Solabarrieta y Guarén, han sido fundamentales para mantener la tensión y el interés del público. “Historias de amor que tienen pasado”, es la premisa que ha permitido que los conflictos trasciendan la pantalla, convirtiéndose en temas de conversación constante en redes sociales y medios de comunicación.

Además de las dinámicas de pareja, el elenco ha destacado por su capacidad de generar contenido polémico. Figuras como Kaoto, Claudio Rojas y la participación de Bárbara Córdoba, quien ha tomado un rol central en los conflictos actuales, han sido piezas clave en la narrativa del programa. “Los personajes masculinos han sido protagonistas de numerosas polémicas, especialmente por sus declaraciones, enfrentamientos y particulares formas de relacionarse dentro de la casona”, señalan desde la producción.

El fenómeno no se limita a la televisión abierta, acumulando más de mil millones de reproducciones en las redes sociales de Mega y superando los 16 millones de espectadores en sus plataformas digitales. Actualmente, el programa se encuentra disponible para suscriptores de MegaGO y Disney+, ofreciendo contenidos exclusivos para quienes buscan seguir la convivencia y los conflictos en tiempo real.

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