Abren convocatoria al Concurso de Casos de Enseñanza del Chino en Chile 2026

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La iniciativa invita a docentes a compartir sus experiencias en el uso de herramientas digitales para la enseñanza del idioma, ofreciendo como premio principal un viaje a un campamento en China.

Ya se encuentra abierta la convocatoria para el Concurso de Casos de Enseñanza del Chino en Chile 2026, cuyo tema es “Inteligencia digital para innovar y mejorar la calidad educativa”. La iniciativa invita a docentes a compartir experiencias reales sobre el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y otras tecnologías en la enseñanza del chino, con el objetivo de aportar al fortalecimiento de la educación de este idioma en el país.

La actividad es organizada por el Ministerio de Educación de Chile y la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y coordinada por la Asociación de Profesores de Chino de Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás. Además, cuenta con el respaldo de la Embajada de la República Popular China en Chile.

Entre los reconocimientos se contemplan Gift Cards, certificados para todos los participantes y un Premio Especial para Docentes Locales, cuyo ganador podrá participar en un Campamento de Verano en China (beneficio no incluye pasaje aéreo).

Podrán enviar sus trabajos docentes que impartan chino en Chile, independientemente de su nacionalidad o institución de pertenencia. Esto incluye profesores que se desempeñan en establecimientos educacionales, universidades, academias, talleres, proyectos comunitarios y otras iniciativas vinculadas a la enseñanza del idioma.

Los trabajos deberán basarse en experiencias reales desarrolladas en Chile y podrán abordar temas como la enseñanza de habilidades lingüísticas, la gestión de aula, la difusión de la cultura china, el fortalecimiento de la competencia intercultural o la incorporación de tecnologías digitales en los procesos educativos.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de julio de 2026 y deberán enviarse al correo [email protected]. Posteriormente, los casos serán evaluados por un comité de especialistas y los resultados se darán a conocer durante una ceremonia de premiación que se realizará el 27 de agosto de 2026 en la sede Santo Tomás de Viña del Mar.

Las bases del concurso se encuentran disponibles en: https://bit.ly/ICSTConcursoDeCasos2026 . Para consultas, los interesados pueden escribir a [email protected].

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.