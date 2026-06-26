26/06/2026
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Abren inscripciones para taller de escritura enfocado en el autoconocimiento y el bienestar

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa liderada por la artista y terapeuta Olivia Mortis busca fusionar el arte, la creatividad y la escritura terapéutica en tres jornadas presenciales.

La artista y terapeuta Olivia Mortis posando en un espacio decorado con plantas y estilo clásico.

Con el objetivo de fusionar el arte, la creatividad y el bienestar terapéutico, ya están abiertas las inscripciones para el Taller de Escritura “Tod@s somos Escritor@s”. Esta iniciativa, enfocada en el autoconocimiento y el desarrollo de la voz propia en la escritura, consta de tres jornadas independientes que se realizarán los días 26, 27 y 28 de junio, en Santiago, por parte de la destacada artista multidisciplinaria y terapeuta nacional, Olivia Mortis.

El proceso formativo consta de tres jornadas basadas en metodologías que entrelazan la expresión artística y para el autoconocimiento. Según explica la expositora, el taller persigue tres grandes objetivos: ofrecer una instancia profunda para leer(se) y escribir(se); empoderar el desarrollo de la voz escritural de cada participante; e iniciar un camino de escritura terapéutica que ponga en valor la autenticidad en la expresión personal.

Olivia Mortis posando junto a una escalera de caracol en un ambiente íntimo.

“Concibo el arte no solo como una plataforma estética o musical, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo del propósito y el bienestar personal”, explicó Olivia Mortis, quién define su propuesta como un espacio integral de sanación a través de la palabra.

Las sesiones se llevarán a cabo en modalidad presencial, con previa inscripción a bajo costo, en los siguientes días y horarios:

El viernes 26 de junio, a las 18:30 horas, la cita será en el Refugio López Velarde, ubicado en calle Almirante Simpson 07, Providencia (a un costado de la SECH). El sábado 27 de junio, a las 12:30 horas, la actividad se trasladará a la Cafetería “Greenbook”, en Huérfanos 669, local 12, Santiago Centro. Finalmente, el domingo 28 de junio, a las 11:30 horas, el encuentro se realizará en el Café Odisea, situado en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 117, Santiago Centro.

Las personas interesadas en reservar un cupo u obtener mayor información sobre el valor y los contenidos del taller, pueden ponerse en contacto con la expositora al correo electrónico [email protected] o vía WhatsApp o teléfono al número +56 9 6414 6666.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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