Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al Hospital Provincial Marga Marga

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Con el objetivo de garantizar un traslado seguro y eficiente, las autoridades de salud y seguridad coordinan un ejercicio masivo que conectará Quilpué con el nuevo recinto hospitalario.

Con el propósito de evaluar el trabajo en equipo y perfeccionar los protocolos de seguridad, se realizó un ejercicio preparatorio clave para el simulacro de traslado de pacientes que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto. Esta instancia busca articular a diversos organismos para establecer un corredor sanitario que conecte el actual Hospital de Quilpué con el nuevo Hospital Provincial Marga Marga, permitiendo medir tiempos y requerimientos específicos para pacientes de diversa complejidad.

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, destacó la importancia de estas jornadas de práctica. “Desarrollamos, también un software para ir monitoreando la llegada de la ambulancia y la salida de las mismas, y creemos que estamos en muy buen pie para enfrentar lo que será a posterior, el traslado de nuestros pacientes. Así que todos estos ejercicios nos ayudan para ir detectando aquellos detalles, aquellas situaciones que se pueden mejorar”, señaló.

Por su parte, Alejandra Ramos, subdirectora de Gestión del Cuidado, enfatizó que el proceso es fundamental ante la envergadura del cambio que se concretará a fin de año. “Creo que estamos muy bien preparados para el simulacro del día 26 de agosto, que tiene como objetivo poder ver la interacción con las otras entidades que nos tienen que colaborar para que el traslado de los pacientes sea seguro”, afirmó. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a planificar sus desplazamientos para esa jornada, ya que se implementarán desvíos de tránsito desde las 10:00 horas para facilitar el desarrollo del ejercicio.

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