16/08/2026
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Afinan detalles para simulacro de traslado de pacientes al Hospital Provincial Marga Marga

Marcelo Andrade Saez

Con el objetivo de garantizar un traslado seguro y eficiente, las autoridades de salud y seguridad coordinan un ejercicio masivo que conectará Quilpué con el nuevo recinto hospitalario.

Personal de salud trasladando a un paciente simulado en camilla durante el ejercicio preparatorio.

Con el propósito de evaluar el trabajo en equipo y perfeccionar los protocolos de seguridad, se realizó un ejercicio preparatorio clave para el simulacro de traslado de pacientes que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto. Esta instancia busca articular a diversos organismos para establecer un corredor sanitario que conecte el actual Hospital de Quilpué con el nuevo Hospital Provincial Marga Marga, permitiendo medir tiempos y requerimientos específicos para pacientes de diversa complejidad.

Equipo médico monitoreando a un paciente en una sala de hospitalización.

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, destacó la importancia de estas jornadas de práctica. “Desarrollamos, también un software para ir monitoreando la llegada de la ambulancia y la salida de las mismas, y creemos que estamos en muy buen pie para enfrentar lo que será a posterior, el traslado de nuestros pacientes. Así que todos estos ejercicios nos ayudan para ir detectando aquellos detalles, aquellas situaciones que se pueden mejorar”, señaló.

Autoridades y equipos de emergencia revisando mapas y logística en una reunión de coordinación.

Por su parte, Alejandra Ramos, subdirectora de Gestión del Cuidado, enfatizó que el proceso es fundamental ante la envergadura del cambio que se concretará a fin de año. “Creo que estamos muy bien preparados para el simulacro del día 26 de agosto, que tiene como objetivo poder ver la interacción con las otras entidades que nos tienen que colaborar para que el traslado de los pacientes sea seguro”, afirmó. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a planificar sus desplazamientos para esa jornada, ya que se implementarán desvíos de tránsito desde las 10:00 horas para facilitar el desarrollo del ejercicio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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