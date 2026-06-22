Agencia Alvayay expande sus operaciones: abre difusión a la cultura y suma servicios de marketing digital

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La firma de comunicaciones del Gran Valparaíso inicia una nueva etapa abriendo sus plataformas a las artes, espectáculos y ofreciendo asesorías integrales a instituciones públicas y privadas.

La Agencia Alvayay anunció el inicio de una nueva etapa de crecimiento y expansión en sus operaciones dentro de la Región de Valparaíso. A partir de esta semana, la firma abrirá de manera oficial sus redes sociales para la difusión de noticias relacionadas con la cultura, el arte y los espectáculos del Gran Valparaíso, abarcando actividades, panoramas, eventos y diversas iniciativas locales, con especial énfasis en la música.

Con esta apertura, el equipo de la agencia recibirá comunicados de prensa sobre estas temáticas a través de su correo electrónico [email protected] para su posterior difusión en plataformas como Instagram y Facebook. Asimismo, se informó que a partir del mes de julio, la agencia contará con disponibilidad para asistir presencialmente a pautas y convocatorias de prensa enfocadas en el ámbito cultural y artístico.

Junto con la ampliación de su línea editorial de difusión, la agencia anunció la incorporación de servicios formales de gestión de prensa, administración de redes sociales y marketing digital dirigidos a empresas, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que busquen aumentar su visibilidad a nivel regional. Esta línea de servicios corporativos abordará todo tipo de temáticas, superando el nicho exclusivo de la música y la cultura.

Como parte de esta nueva oferta de servicios, la agencia destacó el reciente trabajo de cobertura y gestión realizado para el Seminario de Transición Energética, evento organizado por el Observatorio de la Transición Energética (ODTE) en conjunto con la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde se concretaron múltiples publicaciones en medios regionales y entrevistas en diversas radioemisoras de la zona.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.