Agencia de Calidad de la Educación destaca modelo pedagógico y trabajo socioemocional del Colegio Cumbres de Boco

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La visita de evaluación de las condiciones para el aprendizaje reconoció el trabajo sostenido que el establecimiento ha desarrollado durante años en ámbitos como la gestión pedagógica, el bienestar socioemocional y la construcción de ambientes propicios para el aprendizaje.

Una positiva evaluación recibió el Colegio Cumbres de Boco tras la reciente visita de evaluación de las condiciones para el aprendizaje realizada por la Agencia de Calidad de la Educación. Durante una semana, profesionales del organismo observaron clases, sostuvieron entrevistas con estudiantes, docentes y equipos directivos, además de analizar distintos aspectos vinculados a la gestión pedagógica y a las condiciones que favorecen el aprendizaje de los estudiantes.

La instancia tuvo como propósito identificar de qué manera el establecimiento genera las condiciones necesarias para fortalecer los procesos educativos y promover mejoras continuas en la enseñanza. El proceso consideró la revisión de prácticas pedagógicas, el liderazgo educativo, la convivencia escolar y la gestión de recursos, entendidos como factores que contribuyen directamente al desarrollo de aprendizajes significativos.

El evaluador de la Agencia de Calidad de la Educación, Mauricio Gajardo Garrido, explicó que esta visita posee un foco eminentemente pedagógico y busca comprender cómo las distintas dimensiones de la gestión escolar impactan en el trabajo de aula. “La visita tiene un foco importante en la gestión pedagógica de los establecimientos. Lo que buscamos es observar de qué forma la entidad sostenedora y los equipos directivos generan condiciones para que las prácticas de aula apunten a una mejora efectiva de los aprendizajes de los estudiantes. Es un trabajo integral que considera la mirada de estudiantes, docentes y equipos de liderazgo”, señaló.

Durante el proceso, los profesionales de la Agencia valoraron especialmente el modelo educativo que impulsa el Colegio Cumbres de Boco y el trabajo sistemático que la comunidad educativa ha desarrollado en el ámbito socioemocional. En ese sentido, Gajardo destacó que se trata de una experiencia educativa con características distintivas dentro del sistema escolar. “Es una escuela con un modelo pedagógico muy interesante, que busca desarrollar habilidades en los estudiantes desde una perspectiva basada en el diálogo y las conversaciones. Son prácticas que no vemos habitualmente y que reflejan un trabajo profesional desafiante y muy valioso. Además, se observan resultados concretos del trabajo socioemocional que la escuela viene desarrollando desde hace varios años”, afirmó.

Por su parte, la directora del establecimiento, Violeta Argel Ovando, valoró la instancia como un reconocimiento al trabajo sostenido que la comunidad educativa ha impulsado durante más de una década. “Esta semana fue muy importante para nosotros porque permitió evaluar los ambientes propicios para el aprendizaje que hemos construido durante años. Estamos contentos porque este reconocimiento es fruto del esfuerzo de todo el equipo y confirma que el camino que hemos seguido está dando resultados positivos para nuestros estudiantes”, indicó.

La directora destacó además que el desarrollo socioemocional ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo institucional. “Nuestra apuesta siempre ha sido mirar a cada estudiante desde una perspectiva integral. Hoy vemos que nuestros estudiantes manifiestan sentirse en un ambiente seguro, respetuoso y cuidado, donde el buen trato es una base fundamental para el aprendizaje. Esa convicción ha guiado nuestro trabajo durante muchos años y esta visita viene a reafirmar que vamos por el camino correcto”, sostuvo.

Asimismo, Argel resaltó el valor que tienen las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad para continuar fortaleciendo los procesos educativos. “La Agencia ha sido un apoyo muy importante para nuestra escuela. Las recomendaciones recibidas en visitas anteriores se transformaron en una hoja de ruta que fuimos desarrollando durante estos años y que hoy muestra resultados concretos. Los nuevos desafíos que nos plantean también representan una oportunidad de aprendizaje y mejora continua para seguir fortaleciendo nuestro proyecto educativo”, agregó.

Tras la finalización de la visita, la Agencia de Calidad elaborará un informe que será entregado al sostenedor y al equipo directivo, documento que incluirá fortalezas observadas y recomendaciones para continuar avanzando en los procesos de mejora.

La positiva evaluación obtenida por el Colegio Cumbres de Boco constituye un importante respaldo al trabajo desarrollado por su comunidad educativa y reafirma el valor de un proyecto pedagógico centrado en el bienestar integral de los estudiantes, el desarrollo socioemocional y la construcción de aprendizajes significativos que contribuyan a su formación personal y académica.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.