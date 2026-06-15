Agricultores de Quillota y alrededores fortalecen identidad de sus negocios con taller de Branding

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Agricultores de la Región de Valparaíso participaron en un inédito taller para potenciar la identidad de sus negocios y la competitividad en el mercado.

Más de 40 agricultores de Quillota y sus alrededores se reunieron en un Taller de Branding & Storytelling con el objetivo de transformar la venta de productos en la construcción de marcas que generen confianza. La iniciativa buscó fortalecer la identidad de sus negocios, agregar valor a sus productos y conectar de mejor manera con las nuevas demandas de los consumidores.

La actividad, organizada por el Programa Transforma Fruticultura Sustentable de Valparaíso (PerfrutS) y AgroQuinta, con el apoyo de Corfo y Codesser, entregó herramientas prácticas para construir marcas con sentido, diferenciación y confianza. Estas se basan en la identidad de los territorios, las historias detrás de la producción y el impacto social generado.

El experto en branding y estrategia de marcas, Sebastien Leroux, lideró el taller, enfocándose en conceptos de relato y propuesta de valor. Se exploró cómo comunicar de manera efectiva la singularidad de la agricultura regional, convirtiendo atributos como el origen, la sostenibilidad, la innovación y la tradición en elementos diferenciadores.

“Esta industria tiene mucho que contar y, la verdad, hace más de lo que cuenta. Existe innovación, existe sostenibilidad, existe impacto social, pero muchas veces eso no se comunica de forma efectiva. El desafío es traducir todo ese valor en un relato potente que conecte con las distintas audiencias y permita construir marcas relevantes para las nuevas generaciones”, señaló Leroux.

Leroux destacó que la agricultura de la Región de Valparaíso posee atributos únicos que pueden convertirse en una ventaja competitiva. “La identidad de la agricultura de Valparaíso tiene que posicionarse como un elemento relevante dentro de Chile y también hacia el mundo. Hay tres grandes pilares para ello: el origen y el ADN de sus agricultores; el impacto positivo que generan en el bienestar de las personas; y la forma en que están incorporando sostenibilidad e innovación en sus procesos. Son atributos muy valiosos que hoy las personas buscan, pero que aún no conocen lo suficiente”.

Marcela Carrillo, gerente de PerfrutS, enfatizó que la construcción de marca es una oportunidad para que los agricultores comuniquen mejor el valor que generan. “Hoy la competitividad no depende únicamente de producir más o mejor. También depende de la capacidad de transmitir quiénes somos, qué nos diferencia y cuál es el impacto positivo que generamos en nuestros territorios. Nuestros agricultores tienen historias, conocimiento, innovación y un profundo compromiso con la sostenibilidad. Este taller buscó precisamente entregar herramientas para transformar esos atributos en marcas sólidas que conecten con las personas y generen confianza”.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por PerfrutS para fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación de la agricultura regional, promoviendo una visión que agrega valor no solo a los productos, sino también a las historias, el origen y la identidad del rubro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.