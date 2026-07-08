Agricultores de Zapallar reciben incentivos productivos para fortalecer el desarrollo rural
Nueve productores locales fueron beneficiados con el programa IFP 2026, una iniciativa financiada por INDAP y ejecutada por el municipio para enfrentar los desafíos del cambio climático.
En un contexto marcado por la sequía, las heladas y las dificultades económicas, nueve agricultores de la comuna de Zapallar recibieron los Incentivos al Fomento Productivo (IFP) 2026. La ceremonia, realizada en la Ex Estación de Catapilco, permitió la entrega de recursos destinados a maquinaria agrícola, infraestructura, sistemas de captación de aguas lluvia y equipamiento esencial para el trabajo en el campo.
El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó la resiliencia de los productores locales: “Ser agricultor en una de las provincias más secas de Chile es un tremendo desafío. Por eso, lo que hoy vemos aquí, con esta entrega de PRODESAL, el trabajo de la Municipalidad y el apoyo de distintas instituciones tiene un valor muy importante. Detrás de cada proyecto hay esfuerzo, sacrificio y una decisión permanente de salir adelante”.
Durante la jornada se informó que los proyectos cuentan con un financiamiento de INDAP de hasta un 90%, con un tope de $1.500.000 por iniciativa. Además, se destacó que entre 2016 y 2026, los recursos destinados a estos incentivos en la comuna aumentaron en un 166,3%, pasando de $4.867.500 a $12.960.373, permitiendo responder a necesidades que resultan complejas de financiar de manera individual.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.