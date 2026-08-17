Agrupaciones de Derechos Humanos de Quilpué denuncian destrucción de memorial en Fiscalía

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Diversas organizaciones sociales y autoridades locales presentaron una denuncia formal tras la destrucción del monolito que recordaba a las víctimas de la antigua Base Aeronaval El Belloto.

La Agrupación Mesa de DDHH Quilpué, la Agrupación PRAIS Quilpué y el Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, junto a la concejala Paula Castro Astudillo y la consejera regional María Elena Rubilar, acudieron este lunes a la Fiscalía Local de Quilpué para presentar una denuncia por la destrucción del memorial dedicado a los detenidos desaparecidos de la antigua Base Aeronaval El Belloto.

La acción busca que se investiguen los hechos y se determine quiénes resulten responsables por la destrucción del monolito, ubicado en calle Centenario con Baden Powell. El monumento, erigido en 2015, fue destruido durante la madrugada del domingo 9 de agosto, quedando reducido a escombros en la calzada.

Alfonso Godoy Quezada, presidente de la Agrupación Mesa de Derechos Humanos de Quilpué, señaló: “Venimos a entregar una denuncia a Fiscalía de Quilpué, exigiendo justicia y exigiendo saber quiénes son los responsables de haber destruido un monolito de la memoria, que justamente enseñaba a la ciudad de Quilpué que en la Base Aeronaval del Belloto se torturó, se hizo desaparecer y se asesinó. No podemos quedar impávidos ante esta violación de Derechos Humanos”.

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