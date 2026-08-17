17/08/2026
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Agrupaciones de Derechos Humanos de Quilpué denuncian destrucción de memorial en Fiscalía

Marcelo Andrade Saez

Diversas organizaciones sociales y autoridades locales presentaron una denuncia formal tras la destrucción del monolito que recordaba a las víctimas de la antigua Base Aeronaval El Belloto.

Agrupaciones de Derechos Humanos y autoridades locales frente a la Fiscalía de Quilpué.

La Agrupación Mesa de DDHH Quilpué, la Agrupación PRAIS Quilpué y el Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, junto a la concejala Paula Castro Astudillo y la consejera regional María Elena Rubilar, acudieron este lunes a la Fiscalía Local de Quilpué para presentar una denuncia por la destrucción del memorial dedicado a los detenidos desaparecidos de la antigua Base Aeronaval El Belloto.

Restos del memorial destruido en la vía pública.

La acción busca que se investiguen los hechos y se determine quiénes resulten responsables por la destrucción del monolito, ubicado en calle Centenario con Baden Powell. El monumento, erigido en 2015, fue destruido durante la madrugada del domingo 9 de agosto, quedando reducido a escombros en la calzada.

Detalle de la placa conmemorativa rescatada tras la destrucción del monumento.

Alfonso Godoy Quezada, presidente de la Agrupación Mesa de Derechos Humanos de Quilpué, señaló: “Venimos a entregar una denuncia a Fiscalía de Quilpué, exigiendo justicia y exigiendo saber quiénes son los responsables de haber destruido un monolito de la memoria, que justamente enseñaba a la ciudad de Quilpué que en la Base Aeronaval del Belloto se torturó, se hizo desaparecer y se asesinó. No podemos quedar impávidos ante esta violación de Derechos Humanos”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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