Aguas Pacífico concluye décima medición ambiental en el mar de Quintero

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La iniciativa, parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la empresa, incluyó a vecinos y representantes locales para consolidar información de línea base previo a la operación de la planta desalinizadora.

En el marco de las exigencias regulatorias para el desarrollo de infraestructura hídrica en la Región de Valparaíso, el proyecto de la planta desalinizadora Aconcagua, de Aguas Pacífico, finalizó su décima campaña de monitoreo ambiental en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Este procedimiento forma parte de las obligaciones contenidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y busca consolidar un registro de datos oceanográficos previo al inicio de las operaciones.

Los trabajos en terreno incluyeron la medición de parámetros en el agua y los sedimentos marinos, con el objetivo de generar información comparable de largo plazo. Esto permitirá determinar la estabilidad de las condiciones ecosistémicas del área durante la edificación de las obras costeras y la futura devolución de salmuera al mar.

Las faenas de muestreo fueron ejecutadas por la empresa especializada Ecotecnos, acreditada ante la Superintendencia del Medio Ambiente como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), un requisito normativo para la fiscalización del cumplimiento de los compromisos ambientales de la industria.

El programa establece que estas campañas se realicen cada tres meses mientras duren las faenas de construcción. Un elemento central de esta última medición fue la inclusión de delegaciones de residentes locales en una embarcación que acompañó a la de muestreo, lo que permitió la observación directa de las maniobras y de los instrumentos de análisis oceanográfico.

Claudia Rojas, líder de Medio Ambiente y Permisos de Aguas Pacífico, explicó que esta es una campaña participativa que contempla la entrega transparente de la información recopilada. Precisó que el propósito es que los habitantes “vean el proceso, conozcan a la consultora con la que estamos trabajando y se les explique más técnicamente cómo se lleva a cabo el muestreo: qué es lo que se mide, cuáles son los instrumentos y que ellos también puedan aclarar dudas sobre lo que hacemos”.

Por su parte, Cristóbal Castillo, doctor en oceanografía y especialista en oceanografía química de Ecotecnos, señaló que su labor es otorgar “toda la asesoría técnica para la toma de muestras y los análisis en la columna de agua y sedimentos”. Añadió que “el respaldo de que una empresa sea ETFA es un requisito fundamental dentro de los instrumentos normativos y, en este caso, tenemos la experiencia y trayectoria para brindar de buena manera el asesoramiento”.

El área de Quintero y Puchuncaví tiene un historial de vulnerabilidad socioambiental. Por este motivo, la instalación de una infraestructura de desalinización generó aprensiones en el tejido social local, centradas principalmente en los efectos que el vertido de salmuera pueda provocar sobre las especies bentónicas y la pesca artesanal.

Andrea Fuentes, representante de la comisión electoral de la localidad de Campiche, valoró la apertura de estos espacios. “Es ideal que incorporen a la comunidad para informar cuál es el estado actual del mar y que, posteriormente, sigan con los muestreos para informar cuál va a ser el estado ya estando la planta funcionando”, manifestó. A su juicio, la continuidad de estas mediciones es clave para entregar certezas en el territorio, afirmando que “el hecho de que se hagan muestreos antes y después nos va ayudando a dar la tranquilidad de que las descargas no afectarán la vida marina”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.