Aguas Pacífico presenta línea base de salinidad en bahía de Quintero y Puchuncaví

Cargando... Cargando...

La compañía compartió los resultados de una década de monitoreo ambiental, reafirmando su compromiso con la transparencia y el seguimiento participativo previo a la operación de su planta desalinizadora.

Con el objetivo de establecer los niveles de salinidad natural presentes en el agua de mar antes del inicio de las operaciones de la planta desalinizadora, Aguas Pacífico dio a conocer los resultados de una exhaustiva línea base desarrollada durante casi 10 años. Los estudios, realizados en conjunto con instituciones independientes, abarcan el periodo entre 2016 y 2026, sumando 18 campañas de recolección de datos y 3.123 mediciones.

Los resultados determinaron que la salinidad de la bahía se sitúa en un rango de entre 34 y 35 PSU (Unidades Prácticas de Salinidad), valores que se encuentran alineados con la salinidad natural de las costas chilenas. El académico de la Universidad de Valparaíso, Humberto Díaz, quien presentó los datos, señaló que “se han generado resultados robustos que nos muestran que la salinidad de la bahía está bien, que presenta el mismo nivel de sal de las costas chilenas de la zona central y es una bahía con agua sana. Los datos equivalen a 34 gr de sal por litro de agua de mar”.

La empresa destacó que el monitoreo ha contado con un componente participativo, incorporando a representantes de organizaciones sociales de Quintero y Puchuncaví en las tomas de muestra. Entre 2023 y 2026, participaron 60 personas de 45 organizaciones sociales en estas labores, las cuales se mantendrán durante toda la vida útil del proyecto.

Jorge Sanhueza, Director de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Aguas Pacífico, enfatizó la importancia de este proceso: “La presentación de esta Línea Base responde a nuestro principio de transparencia, permitiendo que tanto la empresa como los vecinos contemos con la misma información técnica y objetiva sobre el estado actual de la bahía, antes de que inicie la operación nuestra planta desalinizadora. Nuestro compromiso es dar continuidad a estas mediciones y seguir entregando de manera oportuna y abierta los resultados a la comunidad, con el objetivo de mostrar que la desalación no genera impactos significativos en el océano”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

