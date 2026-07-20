Alcalde de La Calera exige respuestas a Chilquinta tras prolongados cortes de energía
El jefe comunal, Johnny Piraíno, ingresó un oficio formal ante la empresa eléctrica tras registrarse cerca de 8 mil hogares afectados por el sistema frontal en la comuna.
El alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, presentó un oficio dirigido a Chilquinta para manifestar su profunda preocupación ante la deficiente prestación del servicio de distribución eléctrica que ha afectado a la comuna tras el reciente sistema frontal. La autoridad municipal busca respuestas concretas frente a la prolongada interrupción del suministro que ha mantenido a miles de familias sin energía durante varios días.
La Ilustre Municipalidad de La Calera cuantificó cerca de 8 mil hogares sin luz. Aunque la cifra ha disminuido durante el quinto día de contingencia, la comuna se mantiene como la más afectada de la Provincia de Quillota. “Como alcalde, hemos oficializado formalmente un reclamo por falta de servicio, entendiendo cada llamado que nos hacen vecinos y vecinas de distintos sectores, quienes necesitan respuestas claras sobre cuándo se restablecerá la electricidad”, señaló Piraíno.
En el documento, el edil enfatiza que la capacidad de respuesta de la empresa ha sido insuficiente. “Si bien los eventos climáticos son variables meteorológicas conocidas, la respuesta y capacidad de reposición por parte de su empresa ha sido sumamente deficiente, prolongándose la falta de suministro por más de 72 horas en diversos sectores”, sostiene el oficio.
Actualmente, el municipio mantiene un monitoreo constante de la emergencia. “Nuestro foco está en la recuperación de sectores con mayor antigüedad, Agua Potable Rural (APR) y personas electrodependientes”, afirmó el alcalde. El requerimiento exige a Chilquinta informar las causas de la demora, detallar su plan de contingencia y normalizar el suministro en un plazo máximo de 24 horas.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.