22/07/2026
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Alcalde de Limache solicita a ministra de Energía red crítica para APR y plantas elevadoras en condominios

Marcelo Andrade Saez

El jefe comunal, Luciano Valenzuela, propuso medidas para asegurar el suministro de agua potable y servicios sanitarios ante cortes de energía, tras recorrer junto a la ministra Ximena Rincón el sector afectado de la población Orval.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, junto a la ministra de Energía, Ximena Rincón, recorren la población Orval.

Durante una visita a la comuna de Limache, la ministra de Energía, Ximena Rincón, recorrió junto al alcalde Luciano Valenzuela la población Orval, sector que se vio afectado por un corte de suministro eléctrico. En la instancia, el jefe comunal planteó la necesidad urgente de establecer una red de soporte que garantice el funcionamiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) ante eventuales fallas en el servicio eléctrico.

Autoridades locales y la ministra de Energía conversan con vecinos en Limache.

El alcalde Valenzuela enfatizó la importancia de abordar esta problemática con un enfoque local: “le hemos planteado a la ministra poner foco en la realidad local y tener una red crítica de abastecimiento para los APR. Es fundamental que los servicios rurales cuenten con el agua potable cada vez que el suministro eléctrico pueda fallar y analizar las conexiones que tienen los edificios en altura. Cuando un edificio termina sin electricidad, terminamos afectando a 300 personas, 300 clientes de una sola vez. Por eso le planteaba generar una intervención a nivel local y que, si volvemos a vivir una situación como esta, no tengamos que esperar los tiempos que hemos tenido que esperar”.

Adicionalmente, la autoridad comunal propuso impulsar recursos para que los condominios puedan adquirir plantas elevadoras, asegurando así el funcionamiento sanitario de los edificios y reduciendo los inconvenientes para los residentes. Por su parte, la ministra Rincón valoró las propuestas y se comprometió a estudiarlas: “vamos a tomar las sugerencias que el alcalde nos hace porque son importantes cuando no hay luz, el tema sanitario, el tema de las telecomunicaciones se interrumpe de la misma manera y obviamente es un tema que tenemos que atacar porque son temas prioritarios para la ciudadanía”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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