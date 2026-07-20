Alcalde de Quillota solicita suspensión de clases para este martes ante nuevo sistema frontal

Cargando... Cargando...

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, funcionarios y familias tras la evaluación realizada en el COGRID comunal ante el pronóstico de intensas precipitaciones.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad educativa frente al nuevo sistema frontal pronosticado para la zona, la Municipalidad de Quillota solicitará formalmente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación la suspensión de clases para el martes 21 de julio en los establecimientos municipales de la comuna. La petición fue acordada durante una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia en la que participaron las distintas direcciones municipales junto a los organismos de emergencia.

La solicitud responde al pronóstico que anuncia entre 50 y 80 milímetros de precipitaciones, además de fuertes ráfagas de viento. El alcalde de Quillota, Luis Mella, explicó que la decisión busca anticiparse a los efectos del evento meteorológico. “Durante el COGRID analizamos todo lo que hemos vivido estos días y el pronóstico que indica nuevas lluvias desde esta noche hasta la mañana del martes. Por ello, junto al director del Departamento de Educación solicitamos a la Seremi de Educación autorizar la suspensión de clases para el martes, con el propósito de que nuestros estudiantes, sus familias y los funcionarios puedan regresar el miércoles en mejores condiciones y con la ciudad más preparada para recibirlos”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, el director de la RedQ, Marco Berenguela Silva, informó que el balance tras los primeros días del sistema frontal es positivo y que los establecimientos han respondido adecuadamente. “Los establecimientos educacionales municipales y los jardines infantiles VTF respondieron adecuadamente a un evento climático muy intenso. Tuvimos algunas caídas de árboles y filtraciones menores en algunos recintos, situaciones que ya están siendo atendidas por nuestros equipos de infraestructura”, afirmó.

Finalmente, se informó que el albergue habilitado en el Liceo Santiago Escuti Orrego ya fue deshabilitado tras cumplir su función de apoyo durante los días más críticos, iniciando ahora un proceso de sanitización para retomar sus actividades escolares cuando la autoridad lo determine.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

