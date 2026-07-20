Alcalde de Villa Alemana solicita extender suspensión de clases tras impacto de sistema frontal

Cargando... Cargando...

El jefe comunal, Nelson Estay, advirtió que los establecimientos educacionales no están en condiciones de recibir estudiantes debido a los daños y riesgos persistentes tras las intensas lluvias.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, realizó un llamado formal a las autoridades regionales para extender la suspensión de clases en la zona. Aunque la medida del Ministerio de Educación se aplicó inicialmente solo para la jornada de hoy, el jefe comunal enfatizó que los recintos educativos no presentan las condiciones necesarias para retomar las actividades este martes.

Sobre la situación climática, el alcalde señaló: “Tuvimos un temporal de una magnitud tremenda, ahora nos dio una pequeña tregua, pero va a seguir, vienen más lluvias durante la semana, se anuncian cuatro frentes de mal tiempo también para los próximos días, esto no va a parar”.

Respecto a la infraestructura escolar, Estay detalló que existen riesgos latentes en los recintos. “Hay colegios que están muy complicados, con árboles sueltos, con el suelo húmedo, saturado. Por lo tanto, hay riesgos y tenemos que proteger a nuestros niños”, afirmó.

Finalmente, el edil solicitó voluntad política para aplazar el retorno a las aulas al menos hasta el miércoles. “Yo lo que pido a las autoridades es que tengan la voluntad de poder aplazar las clases, al menos hasta el miércoles, cuando podamos llegar a una situación normal para un invierno. Hoy día necesitamos recomponer todo el daño que produjo este siniestro”, concluyó, recordando que Villa Alemana fue una de las comunas con mayores precipitaciones, enfrentando inundaciones y cortes de energía eléctrica.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

