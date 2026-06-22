Alcalde Estay y Servicio de Salud inspeccionan obras del futuro SAR Eduardo Frei y proyectan apertura para noviembre

Cargando... Cargando...

El nuevo recinto asistencial beneficiará a cerca de 100 mil habitantes del sector sur de Villa Alemana con equipamiento de alta tecnología y atención de urgencia de alta resolución.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, junto al director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), Haroldo Faúndez, realizaron una visita inspectiva a las obras del futuro Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Eduardo Frei, constatando en terreno el importante avance de una de las inversiones más relevantes en materia de salud para la comuna.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el estado de las instalaciones, que actualmente se encuentran en su etapa final, con las obras terminadas y avanzando en los procesos de recepción y habilitación. El proyecto, emplazado junto al Cesfam Eduardo Frei, permitirá reforzar significativamente la atención de urgencia para cerca de 100 mil habitantes de Villa Alemana, incorporando nuevas prestaciones y equipamiento de alta complejidad para la atención primaria.

Tras la visita, el alcalde Nelson Estay destacó que el nuevo SAR representa un salto sustancial en la calidad de la atención de salud para los vecinos de la comuna. “Realizamos una visita inspectiva al SAR que estará emplazado junto al Cesfam Eduardo Frei y pudimos constatar que se encuentra tremendamente avanzado. Esperamos que antes del mes de noviembre ya podamos estar abriendo sus puertas para la atención de toda la ciudadanía. Estamos hablando de una inversión de más de 2 mil millones de pesos que beneficiará a cerca de 100 mil personas y que contará con box de atención médica, rayos X y equipamiento de última tecnología”, señaló.

La máxima autoridad comunal agregó que este nuevo dispositivo será un importante apoyo para la red asistencial provincial y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los usuarios. “Este SAR va a apoyar la labor que tendrá el Hospital Provincial Marga Marga y ayudará a descongestionar la atención de urgencia en la provincia. Aquí estamos poniendo la dignidad de las personas en primer lugar, con una infraestructura moderna, cómoda y de alto estándar. Vamos a contar con uno de los SAR más modernos de la Región de Valparaíso y eso representa un enorme avance para los vecinos de Villa Alemana”, afirmó Estay.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota, Haroldo Faúndez, explicó que el proyecto ya superó las principales dificultades que enfrentó durante su ejecución y se encuentra en condiciones de avanzar hacia su puesta en marcha. “Esta es una obra muy importante para Villa Alemana porque permitirá activar una nueva unidad de atención de urgencia que trabajará conectada e interactuando con el Hospital Provincial Marga Marga. Junto al alcalde pudimos constatar el alto estándar de construcción que tiene este edificio, con importantes medidas de eficiencia energética, aislamiento térmico y comodidad para los usuarios”, indicó.

Faúndez detalló que actualmente se está desarrollando la recepción municipal de la obra, además de los trámites asociados a las resoluciones sanitarias y la instalación del equipamiento pendiente. “La construcción ya se encuentra terminada y las observaciones realizadas durante la recepción provisoria han sido subsanadas por la empresa. Ahora avanzamos en la recepción municipal y en la incorporación de un equipo de rayos X osteopulmonar que ya está en proceso de adquisición. Si todo continúa según lo planificado, esperamos que este SAR pueda entrar en funcionamiento durante noviembre de este año”, sostuvo.

El nuevo SAR Eduardo Frei contará con atención médica de urgencia de alta resolución, box clínicos, sala de observación, sala de reanimación, procedimientos, categorización, estaciones de enfermería, equipamiento de rayos X, además de modernos estándares de eficiencia energética y seguridad. Su puesta en marcha permitirá fortalecer la red de atención primaria de la comuna y entregar una respuesta más oportuna a las necesidades de salud de miles de familias de Villa Alemana.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.