Alcalde y concejales respaldan demandas de pescadores de ex caleta Sudamericana

Concejo Municipal de Valparaíso entregó completo apoyo a las demandas de las y los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, quienes están movilizados para exigir al Gobierno que cumpla con el acuerdo acordado de tener una caleta en la bahía porteña, luego de que hace ocho años fueran trasladados hacia Laguna Verde y Quintero debido a la ampliación del Puerto.



Los plazos establecidos por el Gobierno ya se cumplieron y las y los pescadores siguen esperando su caleta para volver a trabajar en Valparaíso, además están exigiendo una indemnización de $450 mil para vivir mientras se construye la caleta y no puedan salir a la mar en busca del sustento para sus familias, así lo expusieron los dirigentes Carlos Araos, presidente del Sindicato SIPESA, y José Ortega, vocero de SIPELACH, quienes se mostraron emocionados tras la votación unánime del Concejo Municipal porteño en apoyo a sus necesidades.



“Esta caleta (Sudamericana) nació en el año 1998 por decreto supremo. Entonces que después lleguen, la pesquen y la deroguen, y nosotros nunca nos opusimos al desarrollo de la ciudad. Siempre les decíamos ‘nosotros lo que queremos es una caleta’. Donde sea, pero dentro de Valparaíso. No allá en Quintero, si no somos de Quintero. ¿Por qué Quintero siendo tan chiquitito tiene como cinco caletas? Y aquí una inmensa comuna tenemos dos caletas. ¿Por qué eliminan una, si éramos tres? Es injusto”, lamentó Carlos Araos.



Y agregó: “Si nosotros los pescadores queremos soluciones y mucha gente pelea por sus derechos. ¿Por qué nos hacen pelear? Cuando se puede conversar y dar la razón al que la tiene. Ayer hubo tres compañeros heridos, sangrando. No es justo”.



En tanto, José Ortega manifestó que son más de 500 personas, entre pescadores y sus familias, las afectadas con esta situación. “Estamos esperando lo poquito y nada que estamos pidiendo, que es una indemnización por daños, porque es un daño que nos hizo el Puerto de Valparaíso al habernos mandado a Quintero. Y el daño que el señor que fue intendente (Jorge Martínez) nos hace al no reconocer lo que pasa, y sigue afirmando que son $27 mil millones que estamos pidiendo. ¡Eso no es así! En nuestro último petitorio pedimos un mínimo monto, porque si nos quedamos en Quintero tenemos que seguir viajando, y de repente tenemos que quedarnos allá. Eso se está pidiendo, no se está pidiendo más”.



“Y el derecho a seguir trabajando. Ya van a ser 70 días sin trabajar. Entonces, por qué este señor que está en ese puesto (delegado presidencial) no mira eso. Él tiene asegurado su plato de comida, pero el pescador no. Él podría haber ido a la caleta a conversar con nosotros, pero no fue. Solo da declaraciones por la cantidad de dinero y dice que es mucho. Él no mira por la caleta, ni mira por los trabajadores y nunca lo ha mirado”, sentenció el dirigente.



Finalmente, el alcalde Jorge Sharp destacó que “todos los concejales, de todos los colores políticos, apoyaron las demandas de los pescadores de la Sudamericana. Con una cuestión muy clara, rechazar tajantemente la represión que fue objeto ayer la justa movilización de los trabajadores de la caleta. No son medidas de represión, son medidas de solución las que el Gobierno, que es el principal responsable de este conflicto, tiene que poner en la mesa. Fue el Gobierno, fue el delegado Martínez, quien incumplió el compromiso más importante con la caleta Sudamericana, la construcción de la nueva caleta en Valparaíso”.



“Nosotros ya nos hemos puesto en contacto, como municipalidad, con el Gobierno Nacional y esperamos que prontamente este espacio de trabajo se genere, pero lo más importante es que la mesa tenga soluciones firmadas por escrito, tal cual los pescadores han planteado”, añadió el jefe comunal.

Y añadió: “La demanda de la Sudamericana es muy clara, y es la demanda que apoya -de forma transversal- el Concejo Municipal, volver a Valparaíso, y eso supone construir la caleta nueva. Hubo un compromiso del Gobierno de ‘Piñera 1’ de construir la caleta. Han pasado años y ese compromiso no se ha cumplido”.



Durante la tarde, el alcalde, junto a las concejalas Zuliana Araya, Gilda Llorente, Carla Sánchez, y el concejal Vladimir Valenzuela, y encargadas y encargados de distintas direcciones municipales fueron hasta el Muelle Prat por la invitación que les hicieron los dirigentes de los pescadores a compartir en la olla común, donde el municipio colaboró con alimentos y apoyo social.