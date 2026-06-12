Alcaldesa Corti defiende el rol de la SUBDERE y aboga por fortalecer el municipalismo

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La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, defendió la importancia de la SUBDERE frente a propuestas para eliminarla, haciendo un llamado a fortalecer el municipalismo y la equidad territorial.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, ha manifestado su preocupación ante las iniciativas que buscan eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), calificándola como una institución fundamental para una distribución equitativa de recursos entre las comunas del país.

Corti reconoció la legitimidad de discutir mejoras en el financiamiento municipal, especialmente en el contexto de análisis sobre contribuciones y compensaciones. Sin embargo, enfatizó la necesidad de abordar esta conversación con responsabilidad, considerando las realidades de las municipalidades con menores ingresos.

“Chile no son solo las grandes ciudades; también son cientos de municipios que dependen de estos instrumentos para sacar adelante proyectos que mejoran la vida de sus vecinos”, afirmó la jefa comunal, destacando que la SUBDERE ha sido una herramienta clave para la descentralización y la equidad territorial.

La alcaldesa detalló que iniciativas como plazas, luminarias, sedes sociales, cámaras de seguridad, mejoramiento de barrios, pavimentos y espacios públicos han sido posibles gracias al apoyo de la SUBDERE. En lugar de eliminar instituciones, propuso enfocarse en cómo hacerlas más eficientes para agilizar la llegada de recursos a las comunidades.

“Los municipios sabemos que no todos partimos desde el mismo punto. Hay comunas con una enorme capacidad de generar ingresos propios y otras que deben hacer grandes esfuerzos para responder a las necesidades de sus habitantes. El rol del Estado debe ser precisamente equilibrar esas diferencias y garantizar que el lugar donde una persona vive no determine sus oportunidades de desarrollo”, sostuvo Corti.

Finalmente, la autoridad comunal hizo un llamado a enfocar el debate nacional en la construcción de acuerdos que promuevan la equidad territorial y el desarrollo local, fortaleciendo el municipalismo con más atribuciones, recursos y autonomía.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.