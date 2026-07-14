14/07/2026
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Alcaldesa de Quilpué solicita teletrabajo y suspensión de clases ante sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

La jefa comunal, Carolina Corti, instó a las empresas a implementar el trabajo remoto este viernes para reducir la movilidad y prevenir riesgos ante el intenso sistema frontal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, revisa los pronósticos meteorológicos en una pantalla.

Ante el anuncio de un sistema frontal de gran intensidad, que afectará a diversas regiones del país incluyendo a Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, realizó un llamado urgente a las empresas para que permitan el teletrabajo durante la jornada de este viernes. La medida busca evitar el desplazamiento de personas en la vía pública y reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas extremas.

La alcaldesa Carolina Corti dialoga con un vecino de la comuna sobre las medidas preventivas.

“El día viernes que va a concentrar los principales momentos de lluvia, es que hacemos un llamado a las empresas a que efectivamente funcionemos ese día como se hizo durante la pandemia, con teletrabajo para aquellos oficios o trabajos que son administrativos, de este modo, se evitaría el traslado de las personas y definitivamente esta acción van a hacer que evitemos más riesgos”, explicó la alcaldesa Corti.

La autoridad comunal enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad ante un evento climático sin precedentes en los últimos años. Asimismo, expresó su preocupación por el comportamiento de los 86 puntos críticos de la comuna y las limitaciones actuales para realizar labores de mitigación y limpieza en los caudales debido a la Ley de Humedales Urbanos.

Finalmente, la jefa comunal hizo un llamado específico al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para que se suspendan las clases durante la jornada del viernes y se proceda a la habilitación de albergues en la comuna. “Queremos que este llamado sea una sensibilización a las empresas para que el día jueves y el día viernes no tengamos ningún riesgo de traslados que pueda producir accidentes, por ejemplo”, concluyó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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