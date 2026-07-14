Alcaldesa de Quilpué solicita teletrabajo y suspensión de clases ante sistema frontal

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La jefa comunal, Carolina Corti, instó a las empresas a implementar el trabajo remoto este viernes para reducir la movilidad y prevenir riesgos ante el intenso sistema frontal.

Ante el anuncio de un sistema frontal de gran intensidad, que afectará a diversas regiones del país incluyendo a Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, realizó un llamado urgente a las empresas para que permitan el teletrabajo durante la jornada de este viernes. La medida busca evitar el desplazamiento de personas en la vía pública y reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas extremas.

“El día viernes que va a concentrar los principales momentos de lluvia, es que hacemos un llamado a las empresas a que efectivamente funcionemos ese día como se hizo durante la pandemia, con teletrabajo para aquellos oficios o trabajos que son administrativos, de este modo, se evitaría el traslado de las personas y definitivamente esta acción van a hacer que evitemos más riesgos”, explicó la alcaldesa Corti.

La autoridad comunal enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad ante un evento climático sin precedentes en los últimos años. Asimismo, expresó su preocupación por el comportamiento de los 86 puntos críticos de la comuna y las limitaciones actuales para realizar labores de mitigación y limpieza en los caudales debido a la Ley de Humedales Urbanos.

Finalmente, la jefa comunal hizo un llamado específico al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para que se suspendan las clases durante la jornada del viernes y se proceda a la habilitación de albergues en la comuna. “Queremos que este llamado sea una sensibilización a las empresas para que el día jueves y el día viernes no tengamos ningún riesgo de traslados que pueda producir accidentes, por ejemplo”, concluyó.

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